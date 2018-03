Za povinné očkovanie proti záškrtu a tetanu sa dopláca, lekárnici to kritizujú

Slovenská lekárnická komora (SLeK) to kritizuje. Upozorňuje, že pacienti majú v tomto prípade na bezplatné očkovanie zákonný nárok. „Ide o vážnu situáciu, a treba to riešiť,“ povedal šéf SleK-u Ondrej Sukeľ, ktorý sa už v tejto veci obrátil na ministerstvo zdravotníctva.

Vakcínu v rámci povinného očkovania hradia pacientom zdravotné poisťovne. Tie tvrdia, že aj pri tej s doplatkom sa riadia zoznamom kategorizovaných liekov vydávaným ministerstvom zdravotníctva, „ktorý je pre nich záväzný“. Dostupná vakcína má však vyššiu cenu, ako majú poisťovne uhrádzať, vysvetľujú poisťovne vznik doplatku pre pacienta.

„Pri úhrade očkovacích vakcín proti záškrtu a tetanu postupujeme v súlade s platnou legislatívou, nemáme kompetenciu meniť výšku úhrady kategorizovaného lieku,“ povedala hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Viktória Vasilenková.

V zozname kategorizovaných liekov sú v súčasnosti dve vakcíny - a to Imovax bez doplatku, ktorého výrobca podal žiadosť o stiahnutie z trhu a je už nedostupný a Vacdite, ktorý je dostupný a jeho výrobca mu stanovil cenu 9,96 eura, vysvetľuje hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová s tým, že v prípade vakcíny Vacdite preplácajú všetky zdravotné poisťovne sumu maximálne do siedmich eur.

„Nemáme vplyv na dostupnosť konkrétnej vakcíny,“ vysvetľuje zase PR špecialista Dôvery Matej Štepianský fakt, prečo sa pacienti momentálne očkujú vakcínou Vacdite, pri ktorej treba doplácať.

Zdravotné poisťovne (ZP) v tejto veci ukazujú na ministerstvo zdravotníctva (MZ). Výšku úhrady vakcíny zo strany ZP totiž stanovuje rezort, pripomína Dupaľová Ksenzsighová.

Rezort zdravotníctva však tvrdí, že očkovať proti tetanu a záškrtu sa bez doplatku dá aj v súčasnosti. „Pretože, keď ide o povinné očkovanie, pacient nemá doplácať vôbec nič,“ uviedlo MZ s tým, že poisťovniam nič nebráni uhradiť vakcínu v plnej sume. MZ zároveň uvádza, že poisťovne môžu uhrádzať i vakcínu Diftavax, ktorá je na trhu na základe mimoriadneho dovozu, a väčšina ZP ju hradila v plnej sume. Zdravotné poisťovne však tvrdia, že už ju nemôžu preplácať, keďže nie je registrovaná ani kategorizovaná. „Mohli by sme to urobiť len v prípade, že by bola jedinou vakcínou svojho druhu na trhu, čo však nie je,“ dodáva Union ZP.