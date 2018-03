Poslanci si minútou ticha v parlamente uctili zavraždeného novinára a jeho snúbenicu

Na 28. schôdzi je zatiaľ zaradených 59 bodov. Plénum sa bude zaoberať aj zákonom o radiačnej ochrane, ktorý vetoval prezident Andrej Kiska. Hlava štátu mala výhrady k úprave podmienok pri vykonávaní obhliadok mŕtvych tiel. Kiska upozorňuje, že pri prehliadke mŕtveho tela sa majú uplatňovať od 15. marca tohto roka ustanovenia zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2020. Má preto vážne pochybnosti o súlade zákona s Ústavou SR.

Odvoláva sa pritom na ústavu a rozhodnutie Ústavného súdu. Toto ustanovenie navrhuje prezident zo schváleného zákona vypustiť. Okrem obhliadok zákon rieši aj poplatok na urgente v nemocnici pre tehotné ženy, zmierňuje podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia či uloženie pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva.

Na programe schôdze je aj návrh nového zákona o zájazdoch, ktorý má zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a spojených cestovných služieb a odstrániť nejasnosti a medzery v súčasne platnej právnej úprave. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) sa rezort týmto zákonom snaží v rámci cestovného ruchu viac chrániť cestujúcich a ľudí, ktorí majú záujem cestovať.

Plénum sa má zaoberať aj petíciou občanov, ktorú do parlamentu odovzdalo OZ KOVO 6. februára. Jej cieľom je zastropovanie veku odchodu do dôchodku na 64 rokov a vytvorenie zákonných možností pre skorší odchod do dôchodku bez krátenia sumy penzie.

Poslanci budú rokovať aj o novele zákona o sociálnom podnikaní, ktorá má pomôcť znevýhodneným uchádzačom nájsť lepšie uplatnenie na trhu práce. Vzniknúť majú tri typy sociálnych podnikov, pričom jednou z podmienok má byť, že takýto podnik bude musieť viac ako polovicu svojho zisku investovať do napĺňania vopred definovaného cieľa.