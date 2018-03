Maďarič: Smeru-SD neostáva nič iné ako pristúpiť na predčasné voľby

Vládnemu Smeru-SD v súčasnej situácii neostáva nič iné, len sa pridať k ostatným politickým stranám, ktoré žiadajú predčasné parlamentné voľby. V parlamente to v utorok uviedol bývalý podpredseda tejto strany a bývalý minister kultúry Marek Maďarič.

Predčasné voľby sú podľa Maďariča v súčasnosti asi najkonsenzuálnejšie a najrozumnejšie riešenie. „Potom, čo sa prakticky už všetky strany vyjadrili, že sú za predčasné voľby, tak asi Smeru-SD nezostane nič iné, len sa k tomuto pridať, lebo tie predčasné voľby budú tak či tak, ale otázka naozaj je v tejto chvíli termín ich konania a na tom by sa mali politické strany dohodnúť,“ uviedol Maďarič. Zdôraznil, že v prípade, ak strany dohodu na predčasných voľbách uzavrú, je mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bezpredmetná a bola by len „absolútne nezmyselným divadlom“.

Maďarič nepriamo kritizoval vedenie vlastnej strany za jej postup v situácii po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Ak by sa určité rozhodnutia urobili v správnom čase, tak situácia mohla byť úplne iná, pokojnejšia, lebo si zas nemyslím, že by bolo úplne tak najhoršie, keby táto koalícia po určitých krokoch pokračovala,“ poznamenal. Naznačil tak, že strana mala pristúpiť skôr k personálnym zmenám a chybou bola i rétorika jej lídrov. „Keby k nejakým zmenám, ktoré žiadal aj Most-Híd, došlo skôr, a keby sa nevytiahla karta, na ktorú Most-Híd veľmi podráždene a asi aj oprávnene podráždene zareagoval, tak by asi situácia na Republikovej rade Mostu bola iná,“ doplnil.

Podľa podpredsedu SNS Jaroslava Pašku treba hľadať v rámci konzultácií postup, ktorý by smeroval k predčasným voľbám, ktoré požaduje koaličný partner Most-Híd. „Ale treba vedieť, kedy a v akých lehotách sa k tomu chceme dopracovať a dovtedy by vláda mala spravovať krajinu tak, ako je nastavená,“ ozrejmil Paška najnovšie stanovisko predsedu SNS Andreja Danka, že akékoľvek úvahy o stanovení termínu predčasných parlamentných volieb sú nateraz predčasné a SNS o nich bude rokovať až vtedy, ak dôjde k pádu vlády, resp. jej nefunkčnosti, prípadne k nefunkčnosti koalície.

„Musíme si to vyjasniť s Mostom-Híd, aké lehoty, lebo Most-Híd povedal jednoznačne, že sa chce v krátkom období dopracovať k predčasným voľbám, tak si to potrebujeme vypočuť, čo to znamená v krátkom období, čo je možné v tomto období v rámci stabilizácie štátu ešte urobiť a prípadne, ak bude vo viacerých rezortoch potrebné dotiahnuť viaceré veci, ktoré by znamenali významnú stratu pre štát, tak budeme musieť lehoty tomu prispôsobiť,“ vysvetlil.