OĽaNO hovorí o novom SDK, v predčasných voľbách chce spojiť viacero strán

Podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča po dvadsiatich rokoch dozrel čas na nové SDK. Cieľom hnutia je zabezpečiť, aby v nadchádzajúcich voľbách neprepadli státisíce hlasov, ako sa to stalo v posledných parlamentných voľbách v roku 2016.

„My chceme spájať. Tak, ako sme podali pomocnú ruku našim partnerom v predošlých voľbách – hnutiu NOVA a hnutiu Zmena zdola - a spoločne dnes fungujeme a držíme spolu, tak chceme týmto spôsobom a v tejto chvíli, kedy ľudia od nás očakávajú zodpovednosť, podať pomocnú ruku všetkým demokratickým parlamentným aj neparlamentným opozičným silám, aby sme sa spojili a aby sme nedovolili, aby prepadnutie stoviek tisíc hlasov spôsobilo, že nám tu znovu bude vládnuť mafia, ako je tomu dnes,“ vyhlásil Matovič v utorok na tlačovej konferencii v parlamente.

OĽaNO podľa Matoviča rešpektuje názor najsilnejšej opozičnej strany SaS, že chce ísť do budúcich parlamentných volieb samostatne. Ako prvé začne rokovania s hnutiami NOVA a Zmena zdola o pokračovaní spolupráce. Okrem toho chce zatiaľ predbežne osloviť mimoparlamentné strany KDH a SMK, ktoré v predošlých voľbách ostali pod hranicou zvoliteľnosti, a tiež Progresívne Slovensko a SPOLU -občianska demokracia.

Matovič vysvetlil, že je zatiaľ predčasná otázka, pod akou značkou by spojené strany mohli do predčasných volieb ísť, ako aj spôsob ich spolupráce. On sám sa podľa jeho slov necíti byť novodobým Mikulášom Dzurindom, ktorý sa v roku 1988 postavil proti Vladimírovi Mečiarovi do čela SDK.

Nová predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová oznámila, že ich poslanecký klub sa dohodol na postupe ohľadom začínajúcej sa schôdze parlamentu. Mienia pracovať ako doteraz a predložia návrhy zákonov, ktoré mali v pláne predložiť. „Pri začiatku schôdze sa nezaprezentujeme. Bude to jednoducho signál, nech táto vládna koalícia ukáže, čo zamýšľa a ako mieni ďalej pokračovať,“ oznámila. „Treba si uvedomiť, že nie opozícia je v kríze, ale že v kríze je táto vládna koalícia. Ak vláda padne, budú predčasné voľby, je to preto, že nevedia spolu vládnuť, nevedia sa dohodnúť a sú neschopná vláda,“ doplnila.