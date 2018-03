Video: Toto 10-minútové dychberúce video vám ukáže 14 miliárd rokov vo vesmíre

Americký hudobník a amatérsky kameraman John Boswell na svojom YouTubovom kanáli uverejnil video, ktoré v desiatich minútach sumarizuje zrodenie a vývin vesmíru za posledných 14 miliárd rokov.

Tým, že presne 13,8 miliárd rokov autori vtesnali do desiatich minút, sa snažili dokázať, aký mladý a obrovský je náš vesmír. Pri tvorbe videa autori pracovali s materiálmi NASA, dokumentárnymi filmami Cesta času, Cosmic Voyage a dokumentárnym seriálom Wonders of the Universe.

Vo videu sa dajú zapnúť české titulky.

Vesmír vtesnaný do desiatich minút