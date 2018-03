Svetová zdravotnícka organizácia varuje: Svetu hrozí nová pandémia

Na svet chorôb, ktoré by v budúcnosti mohli prerásť do pandémie, pribudla nová choroba so záhadným označením „Choroba X“. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá nedávno publikovala zoznam chorôb, ktoré považuje za nebezpečné pre celé ľudstvo kvôli tomu, že na ne dosiaľ neexistuje liek.

Do zoznamu nebezpečných ochorení zdravotníci zahrnuli tiež Ebolu, Ziku, Horúčku lassa a vírus Sars (ťažký akútny respiračný syndróm). Choroba X sa od týchto známych vírusov líši tým, že sa po prvýkrát ocitla na zozname priorít Svetovej zdravotníckej organizácie.

Hrozba, ktorá ešte len vznikne

Choroba X v skutočnosti nie je novinkou. Ide len o hypotetický vírus, ktorým by sa v budúcnosti mohol nakaziť celý svet. „Pojmom choroba X označujeme medzinárodnú epidémiu, ktorá by v budúcnosti mohla byť vyvolaná patogénom, ktorý dnes nevyvoláva choroby u ľudí,“ vyjadrila sa WHO vo svojom stanovisku.

„Z dejín vieme, že ďalšia veľká choroba bude taká, akú sme nikdy predtým nepoznali,“ uviedol pre The Telegraph vedecký poradca komisie WHO John-Arne Rottingen.

„Možno je zvláštne, že sme ju označili písmenom 'X'. Naším hlavným cieľom v tomto prípade je pripraviť sa a vytvoriť vakcíny a diagnostické testy, ktoré by pomohli v boji proti tomuto ochoreniu.“

Podľa Rottingena by ochorenie mohlo vzniknúť rôznymi spôsobmi, no za najpravdepodobnejší z nich považuje prenos zo zvieraťa na človeka. Vtedy by išlo o takzvanú zoonózu, čo dnes tiež platí pre Ebolu, Salmonellu či HIV, ktoré sa pravdepodobne prenieslo zo šimpanzov na ľudí začiatkom 20. storočia.

„Zmena ekosystému a ľudských habitatov so sebou vždy nesie riziko prenosu choroby zo zvierat na človeka. Je to prirodzený proces a naša pripravenosť je v tomto prípade kľúčová.“

Obnoveniu zoznamu priorít WHO sa nevyhli ani ochorenia spadajúce pod hemoragické horúčky a množiace sa enterovírusy nesúvisiace s obrnou, ktoré boli zo zoznamu vyškrtnuté. Aj tieto patogény ale v minulosti dokázali ľudstvu spôsobiť problémy, v dôsledku čoho by sme podľa odborníkov mali sledovať ich správanie a vývin.