Sme rodina vidí východisko zo súčasnej krízy v predčasných voľbách

V reakcii na pondelkové rozhodnutie Republikovej rady Mosta-Híd rokovať o predčasných voľbách to povedal líder Sme rodina Boris Kollár.

„Situácia je tak vybičovaná a v takom stave sa nachádza spoločnosť, že treba obnoviť dôveru v štát. To môžete dnes už len tak, že rozhodnutie odovzdáte do rúk ľuďom, a to sa dá urobiť v parlamentných voľbách,“ skonštatoval Kollár. Ľudia podľa jeho slov môžu po novom rozhodnúť, akým politickým stranám dajú svoju dôveru.

Sme rodina nie je za úradnícku vládu, pretože vládnuť na Slovensku by mala podľa hnutia taká vláda, ktorá dostala legitimitu od ľudí v riadnych parlamentných voľbách. „Úradnícka vláda by nemala legitimitu od ľudí. Tým pádom nie sme za takýto variant,“ podotkol Kollár.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v pondelok po zasadnutí Republikovej rady a stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) oznámil, že jeho strana chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS. Fico však takúto možnosť odmieta. Ak rokovania nebudú úspešné, Most-Híd odíde z koalície. Podľa Bugára by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby, kedy by mali byť nespresnil.