OĽaNO víta postoj Republikovej rady Mosta-Híd

Blížiaci sa pád vlády považuje za zadosťučinenie pre všetkých slušných ľudí na Slovensku. Vyhlásil to predseda hnutia Igor Matovič.

Veronika Remišová z OĽaNO uviedla, že ani po troch dňoch rokovaní vládna koalícia nebola schopná nájsť východisko. „Ani od jednej zo strán vládnej koalície sme nepočuli zásadné opatrenia na obnovenie dôvery v inštitúcie, v štát a politiku ako takú. A teraz sa táto vládna koalícia rozpadá,“ skonštatovala pre TASR.

Dúfa, že Smer-SD a SNS budú mať „toľko úcty a zodpovednosti“ k občanom, že podporia ústavný zákon o skrátení volebného obdobia a na Slovensku nebudú vytvárať bezvládie. OĽaNO tvrdí, že disponuje tímom kvalitných odborníkov združených v tieňovej vláde a je pripravené byť jadrom alternatívy.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v pondelok po zasadnutí Republikovej rady a stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) oznámil, že jeho strana chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS. Fico však takúto možnosť odmieta. Ak rokovania nebudú úspešné, Most-Híd odíde z koalície. Podľa Bugára by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby, kedy by mali byť nespresnil.