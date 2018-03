Most-Híd chce predčasné parlamentné voľby

Premiér Robert Fico (Smer-SD) takúto možnosť odmieta. Ak rokovania nebudú úspešné, Most-Híd odíde z koalície. Oznámil to v pondelok predseda Mosta-Híd Béla Bugár po zasadnutí Republikovej rady strany a stretnutí s Ficom. Podľa Bugára by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby, kedy by mali byť nespresnil.

„Republiková rada Mostu-Híd poveruje vedenie rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných parlamentných volieb. Ak tieto rokovania budú neúspešné, strana Most-Híd vystúpi z vládnej koalície,“ citoval uznesenie rady Bugár.

Uviedol, že predseda vlády odmietol dohodnúť sa na predčasných voľbách, preto chce Most-Híd rokovať ešte so SNS. Doplnil, že pokiaľ dôjde k dohode o predčasných voľbách, ministri Mosta-Híd zostanú vo vláde. Bugár nepovedal, či jeho poslanci podporia návrh na vyslovenie nedôvery vláde, s ktorým chce prísť opozícia. „Ešte tam nie sme,“ poznamenal.

Vládna kríza a napätie prišli po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku. Ten hovorí o prepojení politikov na kalábrijskú mafiu.

Most-Híd žiadal odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie, ktorý napokon odstúpil. Viacerí predstavitelia strany však pred rokovaním Republikovej rady hovorili, že to už asi nestačí na upokojenie situácie a pripúšťali svoj odchod.