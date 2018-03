ĽSNS víta odchod Kaliňáka, žiadnu formu úradníckej vlády nepodporí

Podľa nej ideálnym riešením súčasnej politickej a spoločenskej situácie na Slovensku sú jednoznačne predčasné parlamentné voľby. Konštatoval to v pondelok na tlačovej besede v sídle strany v Banskej Bystrici predseda ĽSNS a poslanec Národnej rady SR (NR SR) Marian Kotleba. Zdôraznil, že ich strana nepodporí žiadnu formu úradníckej vlády vymenovanej prezidentom SR Andrejom Kiskom.

„Dlhodobo sme ministra kritizovali najmä za to, že polícia pod jeho vedením nezvládala ochranu slušných ľudí, tak ako by mala a mohla. Dlhodobo sme ho tiež kritizovali za to, že polícia pod jeho vedením bola čoraz častejšie zneužívaná na prenasledovanie politických oponentov vlády, na prenasledovanie všetkých slušných ľudí, ktorí mali odvahu povedať akýkoľvek vláde nepohodlný názor,“ povedal Kotleba.

Podľa neho v politických táboroch, či už na strane vládnej koalície, alebo tzv. štandardnej opozície sú medzi politikmi „zlodeji, klamári, podvodníci, mafiáni, Sorosovi ľudia a sú to teda ľudia, ktorí si nezaslúžia dôveru verejnosti“.

„O tom, že štandardná opozícia nie je o nič lepšia ako súčasná vládna koalícia, svedčia aj výroky ľudí, ako je vyštudovaná herečka, pani Remišová, ktorá rozpráva, že ĽSNS vyjadrila podporu vláde Roberta Fica bez toho, aby to mala akokoľvek podložené,“ reagoval podpredseda strany a poslanec NR SR Milan Uhrík.