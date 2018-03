Most-Híd rokuje o zotrvaní v koalícii, časť strany je za odchod

Časť strany je za odchod, časť chce zostať. Niektorí hovoria, že ak strana v koalícii zostane, odídu.

„Budem žiadať, aby sme odišli z koalície,“ povedal pri príchode na rokovanie do centrály Mosta-Híd poslanec Národnej rady SR František Šebej. Nepovedal, či ak strana zostane v koalícii, odíde, ale rozhodnutý už je.

Priznal, že mu odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka(Smer-SD) nestačí. Odstúpenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je pre Šebeja ešte niečo, čo si vie predstaviť. Strana je podľa neho rozdelená na tých, ktorí si myslia, že sa to ešte zachrániť dá a na tých, čo si myslia opak.

Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák si nemyslí, že Kaliňákov odchod je postačujúci. Pripúšťa, že ak Most-Híd v koalícii zostane, on odíde.

Členovia z trebišovského okresu si myslia, že by Most-Híd mal v koalícii zostať. V bratislavskej okresnej organizácii sú za masívnu rekonštrukciu vlády.

Na rokovanie Republikovej rady prišli aj poslanci Národnej rady okolo Andreja Hrnčiara, ktorí nie sú členmi strany. Hrnčiar nepovedal, ako sa zachovajú, ak Most-Híd v koalícii zostane. Podľa neho sú dnes v hre mnohé scenáre vrátane pádu vlády.

Kaliňákov odchod podľa neho hodnotia všetci pozitívne. „Možno to malo prísť trochu skôr, ale myslím si, že by to mohlo prispieť k upokojeniu situácie,“ povedal. Hrnčiar si však nie je istý, či už dnes bude Kaliňákovo odstúpenie strane stačiť.

Väčšina delegátov sa pred rokovaním vyjadrovať nechcela.