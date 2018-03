Foto: Na Sibíri sa našlo 54 ľudských rúk. Vyjadrenie ruskej vlády vás šokuje

Vo štvrtok 8. marca 2018 došlo na ruskej Sibíri k strašidelnému objavu. Rybár, ktorý v ten deň prechádzal pozdĺž rieky Amur, náhodou natrafil na tašku plnú ľudských rúk. 27 párov rúk bolo odťatých na zápästiach.

Hoci ide o mimoriadne šokujúci objav, ešte väčšie prekvapenie Sibírčania zažili, keď sa k otrasnému nálezu vyjadrila ruská vláda. Tá uviedla, že ruky pravdepodobne vyhodilo miestne forenzné laboratórium, ktoré týmto porušilo platný protokol.

Ako sa uvádza v Siberian Times, vrecko s rukami bolo pohodené na malom ostrovčeku uprostred rieky Amur neďaleko mesta Chabarovsk. Rieka Amur je populárnou rybárskou destináciou, preto bolo len otázkou času, kedy niekto záhadný nález spozoruje.

Rybár vrecko plné rúk našiel náhodou, keď zo snehu zbadal vytŕčať jednu z nich. Fotografie, ktoré vznikli na mieste činu, sa dostali do médií, a odhalili tak brutalitu nálezu v najmenších detailoch.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr