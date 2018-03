Politológ: Odchod Kaliňaka je ako keď treba niečo vyhodiť z padajúceho balóna

Je presvedčený, že ak by ku Kaliňákovej demisii prišlo pred niekoľkými mesiacmi, dôvera vlády i premiéra Roberta Fica vo verejnosti by bola neporovnateľne vyššia. Tóth je presvedčený, že v tejto situácii, ani po Kaliňákovej rezignácii, sa z koalície nevytratí napätie. „Bude záležať na krokoch Mosta-Híd v budúcnosti, táto strana je totiž teraz tou, na ktorej závisí existencia vlády,“ pripomenul politológ. Ďalší vývoj a rokovania, no i tvrdosť postoja bugárovcov podľa neho určia, či bude za Kaliňákovou rezignáciou nasledovať ďalšie a či sa dotknú aj ministrov - nominantov iných strán.

Politológ Ján Baránek takisto v otázke budúcnosti koalície prisudzuje dôležitosť ďalšiemu vývoju a postoju Mosta-Híd. „Kaliňákovým odstúpením je akoby formálne naplnená ich požiadavka s predpokladom, že nový minister či ministerka odvolajú aj policajného prezidenta. Ale ukáže sa, ako to bude v praxi a či toto bude v súčasnej situácii stačiť napríklad Lucii Žitňanskej, alebo Františkovi Šebejovi, či ďalším z klubu Most-Híd,“ upozornil. Či sa personálne výmeny môžu dotknúť aj Mosta-Híd, v súvislosti so vznesenou iniciatívou podpredsedu SNS Antona Hrnka, ktorý naznačil, že by národniari mohli požadovať odchod ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, si Baránek nemyslí, že je to až také „horúce“. Argumentuje tým že aj vo vnútri SNS ide o osamotený hlas podpredsedu Hrnka. „Vnímam to skôr ako jeho politický marketing, ako naznačenie, čo by mohla SNS žiadať. No nemyslím si, že by SNS chcela komplikovať situáciu takouto požiadavkou,“ uviedol Baránek.