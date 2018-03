Turčanová z KDH by na čele hnutia chcela mať Vašečku,nominovala ho na predsedu

„Osobne ho poznám už niekoľko rokov, má všetky predpoklady k tomu, aby bol vynikajúcim a úspešným predsedom KDH,“ uviedla v písomnom stanovisku.

Turčanová je jedinou primátorkou krajského mesta za KDH. Vašečkov prínos vidí v posilnení kresťanskej politiky na Slovensku, označila ho za akceptovateľného politika pre spoluprácu so súčasnými opozičnými stranami.

Vašečka je Turčanovej za nomináciu vďačný, súčasnú primátorku Prešova podporuje v jej opätovnej kandidatúre.

Voľba predsedu KDH bude túto sobotu 17. marca na celoslovenskom sneme KDH v Ružomberku. O post zabojujú traja uchádzači - súčasný šéf KDH Alojz Hlina, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Miloslav Hatala a poslanec Národnej rady Richard Vašečka, ktorý nedávno opustil OĽaNO a vstúpil do KDH.

Podporu Hlinovi už verejne deklarovali členovia predsedníctva KDH. Hlina by chcel s Vašečkom zviesť boj predstáv a vízií, neželá si, aby to bolo osobné. V KDH cíti podporu, súboj o predsednícky post nevníma ako zápas o svoje prežitie. Nemyslí si však, že je správne meniť úspešný tím a jeho kapitána v polčase, zvlášť, keď sa mu darí.

Vašečka sa pre kandidatúru rozhodol aj pre silnú a naliehavú ponuku zvnútra KDH. Druhým dôvodom prestupu je podľa jeho slov, že KDH údajne prestáva byť kresťanským aj demokratickým hnutím, a toto chce zmeniť. Podľa Vašečkových informácií je KDH na čele so súčasným predsedom Alojzom Hlinom pre mnohých členov neprijateľné. Svoj vzťah s Hlinom označil Vašečka za normálny.

Hlina už avizoval, že ak by sa Vašečka nestal predsedom hnutia, vedel by jeho potenciál využiť vo vyšších štruktúrach KDH. Vašečka by mohol dostať funkciu v predsedníctve, súvisela by s regiónmi alebo konzíliom.