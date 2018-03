Foto: Matka dvoch detí zverejnila fotografiu, ktorou upozorňuje na riziko rakoviny kože

Mallory Lubbocková je matkou dvoch detí, ktorá dnes doplatila na svoju záľubu z rokov, keď bola ešte mladá a bezstarostná. Len nedávno jej z hornej pery odstránili zhubné znamienko, ktoré vzniklo v dôsledku nadmerného používania solárií v období, keď bola Mallory tínedžerkou.

26-ročná Mallory sa po bolestivom zákrokou rozhodla zverejniť fotografie zobrazujúce jej tvár na Facebooku, kde vyjadrila obavu z budúcich kontrol u lekára a nevyhla sa ani kritike svojho mladšieho „ja“, ktoré milovalo soláriá.

Mallory priznáva, že v období, keď mala 16 rokov, holdovala samoopaľovaniu každý deň po dobu dvoch rokov. „Spravím všetko preto, aby moja dcéra nenavštívila jediné solárium kým býva pod mojou strechou a dúfam, že bude stačiť, keď bude vidieť, čím všetkým si musí prejsť jej mama.“ Mallory odporúča všetkým rodičom, aby si jej radu vzali k srdcu, a svoje deti nepustili do nebezpečného solária.

„Teraz je zo mňa mama, ktorá na pláži leží pod slnečníkom a bohato sa natiera krémom na opaľovanie s ochranným faktorom spf 100. Nikdy v živote som si nepomyslela, že by sa mi toto mohlo stať (kto by si to myslel)?“