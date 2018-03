Krajniak: Dnes už nejde o ministra vnútra

„Keď sme počúvali ľudí na námestiach, tak pomer toho, ako padalo meno Kaliňáka a Fica, bolo asi v pomere jeden ku sto,“ povedal Krajniak. Podľa neho ľudia svoj názor vyjadrujú pokojne. „Nepočúvať hlas ľudí v takejto súvislosti a tváriť sa, že je všetko v poriadku podľa mňa neobnoví dôveru ľudí v nič, a nieto ešte v tento štát,“ poznamenal.

„Keď chceme postupovať zodpovedne, tak by sme sa mali vyvarovať toho, aby sme postupovali stranícky a vytĺkať z toho niečo. Mali by sme sa opýtať ľudí, že ako chcú pokračovať,“ poznamenal poslanec z opozičného hnutia Sme rodina. Podotkol, že politici by mali byť pre ľudí vzorom, avšak v súčasnosti je to presne naopak. „Ľudia sú vzorom a od nich by sa mali politici učiť, ako majú postupovať. Budeme sa snažiť, aby sme dokázali dôveru v štát obnoviť,“ povedal.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček (Smer-SD) vyzval Krajniaka, aby hnutie ostalo konštruktívnou opozíciou. „Každý jeden hlas, aj opozičný, pozorne počúvame. Každá jedna informácia, ktorá pomôže k tomu, aby bolo Slovensko lepšou krajinou, berieme do úvahy. Je úplne jedno, kto ju povie,“ povedal štátny tajomník. Pripomenul, že v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa vytvoril najväčší vyšetrovací tím a zavolali sa aj odborníci zo zahraničia. „Vytvorili sa všetky podmienky na to, aby bola vražda vyšetrená a aby bolo jasné, čo bolo motívom,“ povedal Stromček. Podotkol, že „ak by v tejto veci chcel niekto hlavu Roberta Kaliňáka, nesúvislo by to s týmto prípadom.“

Politici sa v diskusnej relácii dotkli aj témy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka. Stromček poznamenal, že je podľa neho zvláštne, že so svojimi podozreniami vystúpil deň pred zhromaždeniami. „Znižuje to dôveryhodnosť jeho vystúpenia,“ podotkol štátny tajomník. Zároveň doplnil, že Smer-SD chce, aby sa vyšetrili Špirkove oznámenia. Krajniak uviedol, že ho Špirkove vyjadrenia prekvapili. „Že je to až také zlé, z toho som bol prekvapený,“ dodal. Zároveň však pripomenul, že jeho vyjadrenia sú stále len podozreniami.