Súčasná cena za kilogram medu je podľa včelárov nízka

Podľa Jozefa Čápeka, vedúceho sekretariátu Slovenského zväzu včelárov a zároveň predsedu regionálnej zložky Nitra, máme v súčasnosti na Slovensku registrovaných zhruba 15.000 včelárov a 250.000 včelstiev. Najviac včelárov pôsobí na južnom Slovensku.

„Máme tam obce, ktoré majú cez 5000 včelstiev. Na druhej strane, v niektorých horských a podhorských obciach máme 200 včelstiev,“ povedal Čápek. Podľa jeho slov včelárstvo nie je len o mede, jeho poslaním je opeľovacia činnosť. „Potrebujeme ich v každej obci, v každom meste, bez nich by sme neprežili. Potrebujeme urobiť veľký nábor včelárov, pretože starší pomaly odchádzajú.“

Náklady potrebné na začiatok včelárenia odhaduje Čápek zhruba na 2000 eur. Vysoké sú však podľa neho aj ďalšie náklady na včelárenie, preto je súčasná priemerná cena medu šesť eur nízka. „Niektorí včelári predávajú med za tri až štyri eurá za kilogram, to je na hrane. Vyrobiť med za túto cenu je takmer nereálne. Práca pri včelách si vyžaduje množstvo času, energie, náklady na liečivá, technológie. Minimálna cena za kilogram medu by sa mala čoskoro posúvať na hranicu sedem až osem eur a chceli by sme sa dostať na cenu deväť až 10 eur za kilogram medu v závislosti od druhu,“ povedal.

Slovensko nie je vo výrobe medu sebestačné. „Keď sa rozvinul predaj z dvora, včelári ho začali predávať priamo spotrebiteľovi, čo je veľmi pozitívne. No stále je nedostatok medu, musí sa dovážať a je tlak, aby sa dovážali najmä medy s nízkou cenou, čo podkopáva našich včelárov,“ tvrdí Čápek. V obchodoch sa podľa jeho slov objavujú medy pochádzajúce aj z krajín mimo Európskej únie. „Obsahujú iný typ peľu, na ktorý nie sme prispôsobení, čo nám môže spôsobovať alergie i rôzne iné zdravotné ťažkosti.“

Problémy domácim včelárom spôsobujú aj postreky, proti ktorým dlhodobo bojujú. „Pesticídy zo skupiny neonikotínoidov sú pre včely rizikové, čo potvrdilo hodnotenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Podľa štúdie sa neonikotínoidy nachádzajú už v polovici všetkých potravín,“ upozorňuje predseda nitrianskeho regiónu Slovenského zväzu včelárov.