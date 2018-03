Vedenie Mosta-Híd rokuje, Bugár ponúka tri scenáre

Bugár krátko po svojom prílete novinárom povedal, že vidí tri scenáre. Konkrétnejší však byť nechcel.

„Nešpekulujme, ešte sme nerokovali so Smerom-SD. My máme tri možnosti, ktoré navrhneme partnerom, a uvidíme, ako budú reagovať,“ vyhlásil Bugár do telefónu. Svoju dovolenku v čase politickej krízy podľa portálu Aktuality.sk vysvetlil tým, že to bolo po dlhej dobe. „Raz za 28 rokov sme sa s manželkou vybrali za veľkú mláku, ak to takto môžem povedať, no a nakoniec som to musel skrátiť o dva dni,“ povedal.

Bugárovci už krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej formulovali požiadavku, aby odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Tento týždeň sa mali k situácii vyjadriť aj stranícke regionálne štruktúry. Konečný verdikt o budúcnosti Mosta-Híd v koalícii by mal padnúť na republikovej rade začiatkom týždňa. Ešte predtým má zasadnúť koaličná rada.