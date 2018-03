Súdni lekári kritizujú neprítomnosť experta na mieste vraždy novinára

Ten skonštatoval, že bol dodržaný postup, aj keď na mieste činu bol len obhliadajúci lekár s certifikátom na obhliadanie mŕtvol.

Jeho tvrdenia považuje Slovenská súdnolekárska spoločnosť za účelové ospravedlnenie profesionálneho zlyhania polície. Zároveň ide o dehonestáciu súdneho lekárstva ako medicínskeho odboru, ktoré musí byť ako forenzná disciplína zastúpené pri trestných činoch proti životu a zdraviu priamo na mieste činu. Spoločnosť zároveň poukazuje na to, že súdny lekár je okrem iného špecialista na určovanie času smrti či posudzovanie násilia na človeku. Bezprostredné informácie z miesta činu sú pre neho nenahraditeľné pri pitve a vypracovaní znaleckého posudku.

„Prítomnosť súdneho lekára na miestne trestného činu vraždy považujeme preto za nanajvýš potrebnú a opodstatnenú elementárnou logikou samotného vyšetrovania. Pri zohľadnení systému pregraduálnej a postgraduálnej výučby medicíny nie je možné súdneho lekára z odborného hľadiska v takýchto prípadoch nahradiť lekárom s inou špecializáciou,“ uvádza sa v stanovisku. Spoločnosť zároveň zdôrazňuje, že pri podozrení na smrť spôsobenú inou osobou sa má na obhliadku mŕtveho tela vždy privolať súdny lekár.

Policajný prezident Gašpar na tlačovej konferencii podotkol, že na mieste činu vraždy bol ohliadajúci lekár, ktorý mal od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou certifikát na to, aby mohol obhliadať mŕtvoly. Postup tak bol podľa neho dodržaný. „Súdniari to posúdili. Mali na stole, čo bolo treba, a riešili pitvu v súlade so zákonom. To znamená, dostali všetky podklady, robia všetky vyšetrenia,“ uviedol Gašpar s tým, že niekedy je na prospech veci, ak súdny lekár v postavení súdneho znalca nie je dotknutý miestom činu.