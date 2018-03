Stabilita krajiny nesmie byť nadradená personálne nikomu

Vyhlásil to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v relácii RTVS Sobotné dialógy v reakcii na požiadavku odchodu Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z postu ministra vnútra. "Pretože stabilita krajiny je priorita a osobné záujmy jednotlivcov musia ísť bokom," podotkol Pellegrini.

Ubezpečil, že Smer-SD pochopil požiadavku koaličného partnera Most-Híd. Strana preto musí podľa neho prísť na rokovania s takou ponukou, aby upokojila súčasnú situáciu, umožnila Mostu-Híd pokračovať vo vládnej koalícii a zároveň tak garantovala stabilné vládnutie. „Nebudem súhlasiť, aby vláda, ktorá by po nejakých nezhodách mala pokračovať ďalej, visela na šnúrkach od Kotlebových trenírok,“ zdôraznil Pellegrini. Na otázku, či je teda zmena na poste ministra vnútra hotová vec, odpovedal, že hotová vec to bude až vtedy, keď sa to povie verejne.

Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) je však presvedčená, že stabilitu krajiny ohrozuje práve strana Smer-SD a súčasná vláda. Poukázala, že ani nie po polroku od koaličnej krízy v súvislosti s eurofondmi je tu ďalšia koaličná kríza. „Odchod Kaliňáka jednoducho nestačí. Policajný prezident musí s ním odísť tiež,“ zopakovala Remišová s tým, že ľudia si želajú zmenu vo všeobecnosti. Zároveň uistila, že záujmom opozície je v prvom rade vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Aby sa Slovensko nadýchlo a aby Slovensko mohlo kráčať dopredu. A ľudia k tomu hovoria, že na to treba zmenu,“ dodala poslankyňa.