Oddlžiť sa chce 23 nemocníc

„V súčasnosti bežia prípravné práce, ktoré sú nevyhnutné na jeho spustenie,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Možno si pod tým predstaviť podpisovanie mandátnych zmlúv s jednotlivými nemocnicami či overovanie ich záväzkov voči veriteľom.

Rezort zdravotníctva zatiaľ menovite nespresnil, ktoré nemocnice majú o oddlžovanie záujem. Ich zoznam bude podľa Eliášovej známy čoskoro, po tom, čo budú mandátne zmluvy podpísané zo strany ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (Smer-SD).

Do oddlžovania sa môžu zapojiť všetky slovenské nemocnice. Záujem oň majú napríklad tie patriace pod štát či samosprávu. Nemocnice zo siete Svet zdravia finančnej skupiny Penta už ale avizovali, že sa nezapoja. „Pretože vďaka dobrému hospodáreniu dlhy nevytvárajú a na rozdiel od štátnych nemocníc nezaťažujú verejné financie,“ povedal hovorca siete Svet zdravia Tomáš Kráľ. „V tomto období analyzujeme všetky podmienky, ktoré súvisia so zapojením sa do procesu oddlžovania nemocníc,“ uviedla Alžbeta Sivá zo spoločnosti Agel SK, ktorá takisto prevádzkuje nemocnice.

Na oddlžovanie štátnych aj neštátnych nemocníc sa použije najviac 585 miliónov eur zo štátnych aktív. Peniaze ministerstvo financií uvoľní až na základe žiadosti zo strany rezortu zdravotníctva, a to po uskutočnení prvej fázy procesu oddlžovania.

Štát plánuje tri etapy oddlžovania. To bude dobrovoľné, najprv sa vyplatia staršie dlhy. V prvom kole nemocnice ešte nemusia plniť ozdravné plány. V druhej etape, ktorá by mala prebehnúť tiež tento rok, ich už ale plniť musia. Tretiu etapu štát naplánoval na rok 2019.

V rámci oddlženia musia nemocnice pristupovať k zmluve, ktorá im zadefinuje povinnosti. Okrem plnenia ozdravného plánu takisto musia vytvoriť dozorné orgány. Nemocnice najviac dlhujú dodávateľom za špeciálny zdravotnícky materiál, ktorí Druckerovu koncepciu odmietli, a Sociálnej poisťovni.

Dodávatelia označili koncepciu oddlženia nemocníc za diskriminačnú, upozornili, že vláda nezohľadnila žiadne ich pripomienky a obrátili sa na Ústavný súd (ÚS) SR. Rezort zdravotníctva považuje koncepciu oddlžovania za správnu a korektnú, založenú na princípoch rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých, dobrovoľnosti a transparentnosti. Rezort ju podľa Eliášovej pripravoval s ministerstvom financií a konzultoval aj s dodávateľmi.