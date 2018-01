Trump nesplní predvolebný sľub uhoľnému priemyslu USA

Minister energetiky Rick Perry navrhol, aby sa prostriedky na subvencie získali zvýšením ceny elektrickej energie. Pomoc by mali dostať elektrárne, ktoré udržujú pohotovostné zásoby uhlia najmenej na 90 dní. Tým by sa dosiahlo, že zásobovanie elektrickou energiou by bolo v krajine spoľahlivejšie.

Donald Trump v kampani na jeseň 2016 sľúbil, že jadrovým elektrárňam a uhoľným baniam treba pomôcť. Dochádza k zatváraniu elektrární, lebo v Spojených štátoch prišiel na trh oveľa lacnejší bridlicový zemný plyn.

Zamedzenie pomoci uhoľným baniam a atómkam pokladajú za víťazstvo ochrancovia životného prostredia a podporovatelia výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.