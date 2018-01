Slovensko vypracuje imunologický prehľad obyvateľstva

V utorok to oznámil na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) a hlavný hygienik SR Ján Mikas. Štát tým reaguje na výskyt osýpok a epidémie vírusovej hepatitídy typu A.

Otázky o dostatočnej imunite populácie vyvolalo okrem minuloročných epidémií hepatitídy typu A aj šesť ochorení na osýpky dospelých osôb, ktoré boli zaznamenané v Bratislave. Päť z týchto ľudí bolo pritom v minulosti proti tomuto ochoreniu zaočkovaných, vakcíny však nezabrali. Podľa ministra Druckera to môže naznačovať, že kolektívna imunita obyvateľstva poklesla a imunitný systém istých vekových ročníkov na osýpky nereaguje.

„Naším záujmom je, aby sme získali informáciu o kolektívnej imunite, aby sme zistili, či očkovacie látky zabezpečujú dostatočnú tvorbu protilátok pre jednotlivých ľudí a či máme nastavený správny systém a termín očkovania,“ priblížil šéf rezortu.

Posledný imunologický prehľad urobilo Slovensko v roku 2002, skončil s dobrými výsledkami. Drucker podľa jeho slov nevie, prečo sa neskôr nezrealizovali ďalšie. „Pokiaľ sú dobré výsledky, nebolo by vhodné realizovať prehľady každý rok,“ naznačil hlavný hygienik s tým, že to predstavuje istú záťaž pre obyvateľstvo. „V intervale päť až desať rokov by sa však mali vykonávať. Teraz je naozaj o päť minút dvanásť, ak nie päť minút po dvanástej,“ apeloval Mikas. Ocenil, že u Druckera našiel pochopenie pre toto opatrenie.

Okrem osýpok sa bude zrejme kontrolovať aj kolektívna imunita na iné infekčné ochorenia. Celkový rozsah preverovania, ktoré sa vykoná na vzorke zhruba 3000 ľudí, stanoví pracovná skupina. Podľa Druckera bude hrať úlohu aj to, aby sa príprava „nenaťahovala“. Na základe výsledkov štát prijme potrebné opatrenia. Môže dôjsť napríklad k otvoreniu očkovacieho kalendára, preočkovaniu rizikových skupín alebo sa môže zaviesť povinné uhrádzanie niektorých očkovaní zo zdravotného poistenia.

Osýpky sa na Slovensku nevyskytli už roky, aktuálne ich do krajiny priniesol cudzinec pracujúci v medzinárodnej spoločnosti v Bratislave, ktorého sa nepodarilo identifikovať. Od neho sa nakazili dvaja Slováci. V nemocničnom prostredí, kde sa následne pohybovali, prišli do styku s vysoko nákazlivým vírusom ďalší traja pacienti. Šiesty Slovák si ochorenie priviezol z cudziny.

V prípade prvého ohniska sa ochorenie podľa hlavného hygienika už podarilo zlikvidovať a k ďalšiemu prenosu ochorenia nedošlo. V druhom prípade Slováka, ktorý sa vrátil z Dubaja, uplynie inkubačná doba osôb, ktoré s ním prišli do styku, v utorok. Mikas takisto predpokladá, že ochorenie sa nebude ďalej šíriť.

„Situácia bola vynikajúco epidemiologicky zvládnutá,“ vyhlásil minister. Vysvetlil, že nákazlivosť v prípade tohto ochorenia je 99,9 percenta, teda je v zásade prakticky absolútna istota, že sa osoba bez protilátok chorobou nakazí. Nemusí pritom ani prísť do styku s chorým človekom. Stačí, že sa vyskytne v priestoroch, kde bol chorý.

Podľa ministra ale nie je dôvod na paniku a jediný problém v súčasnosti predstavuje možný import ochorenia zo zahraničia. V Taliansku a Rumunsku sa napríklad potýkajú s epidémiami osýpok a ochorenie tu zasiahlo stovky až tisíce ľudí, informoval Mikas. Aktuálne informácie o epidemiologickej situácii zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva na svojej internetovej stránke.