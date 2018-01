Prioritou MPRV bude v roku 2018 zákon o veterinárnej starostlivosti

Prioritou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na rok 2018 v legislatívnej oblasti bude najmä zákon o veterinárnej starostlivosti, vďaka čomu sa Slovensko v ochrane zvierat zaradí medzi kultúrne krajiny a zviera už nebude vec. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) za účasti poslanca Národnej rady SR Tibora Bernaťáka (SNS).

Druhou prioritou na tento rok je podľa nej spustenie projektu tzv. zelenej nafty. „My budúci týždeň predostrieme komplet celý projekt, ako by mal vyzerať. Nemalo by ísť o daňovú úľavu, ale nechcem predbiehať, pretože sa musí k tomu vyjadriť aj ministerstvo financií,“ povedala. Podpora by podľa jej slov mala byť v celkovej sume 20 až 40 miliónov eur a MPRV bude bojovať za to, aby „poľnohospodári dostali peniaze na systémové opatrenia ešte tento rok“.

Informovala, že prioritou agrorezortu v roku 2017 bola kvalita a bezpečnosť potravín, najmä v súvislosti so zahraničnými potravinovými škandálmi. „Podpora slovenských potravín, boj s dvojakou kvalitou na celoeurópskej úrovni, lokálne pulty v reťazcoch, Národný potravinový katalóg (NPK), systémové opatrenia v lesníctve, rozvoj vidieka a množstvo ďalších tém realizoval agrorezort počas celého roka 2017 v prospech slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka,“ priblížila.

V úvodných mesiacoch roka 2017 sa podľa Matečnej rýchlymi opatreniami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR podarilo ochrániť slovenské komerčné chovy pred nákazou vtáčej chrípky.

Pripomenula, že na jar 2017 Slovensko ako jeden z prvých členských štátov EÚ upozornilo na problém škodlivého brazílskeho mäsa. Veterinárni a potravinoví inšpektori vykonali veľké množstvo kontrol aj počas škandálu s holandskými vajcami obsahujúcimi fipronil. Okrem toho zrealizovali takmer 45.000 kontrol potravín na všetkých úrovniach potravinového reťazca.

Podčiarkla, že na medzinárodnej úrovni MPRV SR intenzívne presadzovalo tému boja proti dvojakej kvalite, čo zarezonovalo aj u najvyšších predstaviteľov EÚ. Niektorí výrobcovia začali po intenzívnom tlaku upravovať a zjednocovať receptúry svojich produktov. Výraznú podporu pre lokálnych výrobcov predstavoval projekt „Chcem dodávať“ - dodávky lokálnych potravín do 50 km od obchodných reťazcov.

Agrorezort v druhom polroku 2017 spustil prípravy Národného potravinového katalógu, vďaka ktorému bude v jedálňach verejných inštitúcií viac čerstvých a kvalitných potravín.

Mimo pozornosti agrorezortu podľa Matečnej vlani neostalo ani lesníctvo, v ktorom spustil systémové zmeny. Pripravil vyhlášku na podporu mimoprodukčných funkcií lesov a podporil tak tých, ktorí pozerajú predovšetkým na spoločenské funkcie lesov, a nie na zisk. Menila sa aj obchodná politika v štátnom podniku Lesy SR, aby sa viac dreva dostalo k domácim spracovateľom a pridaná hodnota ostávala v krajine. Verejnosti rezort predstavil Národné memorandum o lesoch ako systémové riešenie starostlivosti o lesy a chránené územia a predložil zákon o dreve.

MPRV SR podľa nej zásadným spôsobom naštartovalo čerpanie eurofondov na regionálny rozvoj, čím podporilo vznik tisícok nových miest v škôlkach, lepšie technické vybavenie v školách, zeleň v mestách, verejnú dopravu či budovanie cyklotrás. Vyhlásených bolo doposiaľ 20 výziev za takmer miliardu eur. Podporením miestnych akčných skupín sumou bezmála 150 miliónov eur podporí rezort vytvorenie stoviek nových pracovných miest v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa podľa nej pod aktuálnym vedením rezortu stala transparentná inštitúcia, ktorá vôbec po prvý raz v histórii vyplatila poľnohospodárom preddavky.

„V parlamente boli schválené dva prelomové poľnohospodárske zákony. Ústavný zákon zadefinoval pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. Druhou významnou legislatívnou úpravou je novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorá obmedzí špekulantov a podporí malých a mladých farmárov,“ doplnil Bernaťák, predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade SR.