Oprah Winfreyová aktívne uvažuje, že bude kandidovať za prezidentku USA

Americká televízna moderátorka, herečka, producentka a filantropka Oprah Winfreyová "aktívne uvažuje" nad tým, že sa bude v roku 2020 uchádzať o prezidentský úrad.

Obaja priatelia poskytli informácie po Winfreyovej výnimočnom príhovore na 75. ročníku odovzdávania cien Zlaté glóbusy v nedeľu večer v hoteli Beverly Hilton. Práve tento prejav rozprúdil špekulácie o jej kandidovaní vo voľbách v roku 2020.

Niektorí Winfreyovej dôverní známi na ňu v súkromí naliehajú, aby kandidovala, uviedli spomínané zdroje.

Podľa jedného zo zdrojov sa takéto úvahy vedú už niekoľko mesiacov. Zdroj zdôraznil, že Winfreyová sa ešte nerozhodla.

Hovorca Winfreyovej zatiaľ nereagoval na žiadosť tlačovej agentúry AP o vyjadrenie.

Zápas o prezidentskú kandidatúru v Demokratickej strane sa oficiálne začne najskôr po „midterm“ voľbách (priebežných voľbách) v novembri 2018, ale mnohí prípadní kandidáti sa už teraz tlačia na tento post.

„Prezidentka Winfreyová“ sa stala stredobodom špekulácií v zábavnom priemysle po tom, čo si táto televízna osobnosť v kalifornskom Beverly Hills za búrlivého potlesku prevzala na Zlatých glóbusoch cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo. A otázka „Bude Oprah prezidentkou?“ sa stala hlavnou témou pondelkového ranného televízneho vysielania.

Hlavným bodom Winfreyovej príhovoru bolo hnutie #MeToo, ktoré vzniklo ako reakcia na sexuálne obťažovanie žien vplyvnými mužmi, okrem iného aj v šoubiznise. Avšak Winfreyovej optimistické posolstvo v prejave - „Na obzore sa črtá nový deň“ - by sa dalo uplatniť tiež ako heslo volebnej kampane.

Takto jej príhovor určite vnímali mnohé liberálne orientované celebrity a diváci. A možno presne to Winfreyová chcela, napísala v pondelok agentúra AP.

Winfreyová, ktorá dostala cenu Cecila B. DeMilla ako vôbec prvá Afroameričanka, povedala: „Hovoriť pravdu je vôbec najsilnejším nástrojom, aký máme. Príliš dlho sa ženy nepočúvali alebo sa im neverilo, keď sa odvážili hovoriť pravdu zoči-voči moci týchto mužov, ktorých čas však už vypršal. Ich čas vypršal!“

Niektorí politickí stratégovia poukázali vlani na to, že vďaka sláve a bohatstvu by bola z Winfreyovej rešpektovaná kandidátka Demokratickej strany. Ale zasvätenci majú aj pochybnosti: naozaj by Američania zvolili televíznu hviezdu za prezidenta druhý raz po sebe?

Zatiaľ sa o tom len hovorí. Ale po jej príhovore fanúšikovia na Twitteri a Facebooku ukázali, že je to ich zbožné želanie.

Winfreyovej dlhoročný partner Stedman Graham po jej príhovore povedal, že uchádzanie sa o prezidentský úrad určite prichádza do úvahy. „Závisí to od ľudí,“ povedal Graham novinárovi z denníka Los Angeles Times.

Winfreyová robila v roku 2008 kampaň v prospech Baracka Obamu a v roku 2016 podporila Hillary Clintonovú.

Moderátorkini fanúšikovia ju vnímajú ako dokonalú protitrumpovskú kandidátku. Na sociálnych médiách sa v pondelok ráno šírili videá a prepisy jej príhovoru na Zlatých glóbusoch.

Denník Washington Post citoval herečku Meryl Streepovú, podľa ktorej Winfreyová prejavom „vystrelila raketu“.

„Chcem, aby kandidovala za prezidentku,“ uviedla Streepová pre Washington Post. „Podľa môjho názoru nemala v úmysle (oznámiť to). Ale teraz už nemá na výber,“ dodala Streepová.