Požiar v Trump Tower je pod kontrolou

Požiar v budove, v ktorej sa nachádza súkromná newyorská rezidencia amerického prezidenta Donalda Trumpa s rodinou, si podľa hasičského zboru vyžiadal zranenie dvoch ľudí - civilistu a hasiča, uviedla agentúra AP.

Budovu v dôsledku požiaru evakuovať nemuseli, potvrdila polícia.

Zábery zverejnené televíznou stanicou NBC ukázali na streche mrakodrapu približne desiatku zasahujúcich hasičov. Zo strechy 58-poschodovej budovy vo štvrti Manhattan bolo vidno stúpať hustý dym.

Hasiči neskôr potvrdili, že „malý požiar spôsobený elektrickým vedením je pod kontrolou“.

V čase incidentu sa prezident Trump v objekte nenachádzal. Krátko po svojej inaugurácii do úradu vlani v januári sa presťahoval do Bieleho domu vo Washingtone, vysvetlila DPA. Jeho manželka Melania so synom Byronom ho nasledovali vlani v lete.