Hyundai vyrobil vlani viac áut, než plánoval, zavedie preto nevýrobné dni

Automobilka Hyundai vyrobila v Česku minulý rok o takmer 2 % viac áut, než pôvodne plánovala. Tento rok ale predpokladá slabší odber vozidiel, preto počíta s dňami, v ktorých nebude vyrábať.

„Pôvodný plán výroby počítal s tým, že v roku 2017 vyrobíme v nošovickom závode 350.000 automobilov. Nakoniec zo závodu vyšlo 356.700 vozidiel, čo znamenalo rast o 1,9 %,“ povedal hovorca automobilky Petr Vaněk. „Najviac sa vyrábal model Hyundai Tucson, ktorý sa na produkcii podieľal takmer dvomi tretinami,“ dodal hovorca.

Tento rok však má byť podľa plánov firmy výrazne chudobnejší, uviedol server iDNES.cz. Predaj áut v Európe totiž klesá a nošovická automobilka vyrába priamo objednané autá, nie na sklad. Záujem o nové vozidlá klesá napríklad v Británii, ktorá bola vlani s počtom 44.000 odobraných vozidiel druhým najčastejším cieľom automobilov z Nošovíc.

Plánované zníženie výroby by sa počtu zamestnancov dotknúť nemalo. Aký to bude mať vplyv na využívanie agentúrnych zamestnancov, zatiaľ jasné nie je. Isté ale je, že časť zamestnancov zostane v 1. štvrťroku päťkrát povinne doma so 70 % mzdy.

„Zníženie produkcie nijako neovplyvní počet zamestnancov v nošovickom závode. Hyundai situáciu rieši vyhlásením piatich nevýrobných dní v 1. štvrťroku 2018,“ povedal Vaněk. Ako dodal, nevýrobné dni sa budú viazať na termíny jarných prázdnin v okresoch Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná, odkiaľ pochádza najviac zamestnancov firmy. Dva nevýrobné dni sú okrem toho naplánované na stredu a štvrtok pred Veľkou nocou, dodal hovorca.