Svetu budú vládnuť staršie ženy. Expert vysvetľuje, prečo tomu tak bude

Ženy, ktoré majú 50 a viac rokov, budú v budúcnosti vládnuť svetu. Vo svojej novej knihe to tvrdí riaditeľ AgeLab na Massachusettskej technickej univerzite (MIT) Joseph F. Coughlin. Výskumník MIT hovorí, že svet zatiaľ podceňuje úlohu starších žien v budúcnosti.

Budúcnosť patrí ženám

Coughlin povedal MarketWatch, že "budúcnosť je výrazne ženská."

Žena s veľkou dávkou životných skúseností bude s veľkou pravdepodobnosťou riadiť starostlivosť o rodinu, kontrolovať výdavky domácností, starať sa o deti a starších ľudí, začínať podnikať a žiadať o rozvod. Oproti mužom má výhodu dlhovekosti. Coughlinova kniha The Longevity Economy: Unlocking the World’s Fastest-Growing, Most Misunderstood Market hovorí, že ženy staršie ako 50 rokov budú mať v budúcnosti väčšiu silu ako kedykoľvek predtým, keďže populácia sa dožíva vyššieho veku.

"Žena žije dlhšie, je hlavnou opatrovateľkou aj hlavným dôstojníkom spotreby v domácnosti, takže ak si ona produkt nekúpi ani nepredstaví, krajina a rodina príde o veľkú príležitosť zistiť, čo vie, čo sa jej páči a čo bude kupovať, " pokračoval. "Zistili sme, že komunita rizikového kapitálu ignoruje ženy - naša predstava inovácie je 27-ročný muž, ktorý nosí tenisky," hovorí Coughlin, podľa ktorého sú ženy "marginalizované" a "neviditeľné".

Ženy menia pracoviská

"Ženy dnes majú viac vzdelania vo všetkých oblastiach okrem inžinierstva, a to je celosvetový trend. Sú vďaka tomu odhodlané výskumníčky. Podnikateľstvo je tiež novým ženským hnutím - ženy majú začínajúce firmy zamestnávajúce množstvo ľudí podobne ako veľké korporácie," vysvetľuje Coughlin.

Keď ste mladí, ste ochotní vstúpiť do veľkej korporácie a vyrovnať sa s byrokraciou. V neskoršom živote však už na to nemáte trpezlivosť. Staršie ženy vo veľkých korporáciach často narážajú na stenu, čo je škoda. Preto sa stávajú hnacími motormi inovácií tým, že samy zakladajú poradenské spoločnosti, nové obchody a on-line stránky.

"A popri tom všetkom zostávajú opatrovateľkami nielen svojich vlastných detí, ale aj rodičov. Ovplyvňujú väčšinu automatických rozhodnutí, rozumejú tomu, čo potrebuje a chce populácia. Ženy zakladajú spoločnosti zaoberajúce sa upratovaním domov a starostlivosťou v domácnosti - vidia problémy a príležitosti."

Pre tieto dôvody Coughlin hovorí, že ženy nad 50 rokov budú vládnuť svetu.

"Jedným z najviac podceňovaných zdrojov inovácií a nových obchodov môžu byť v skutočnosti ženy staršie ako 50 rokov s novými nápadmi, dlhým životom pred nimi a s úsilím uskutočniť ich," povedal Coughlin pre Today.