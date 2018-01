Zomierajúca 27-ročná žena zanechala svetu srdcervúci odkaz. Dojíma ľudí z celého sveta

Nikto z nás netuší, ako dlho bude žiť, niektorí ľudia však vedia, keď sa ich koniec blíži. Chce to veľkú dávku odvahy vysporiadať sa s tým, že čoskoro máte stáť tvárou v tvár obávanej smrti. O to ťažšie to je, ak máte iba niekoľko rokov po dvadsiatke. Táto žena to však dokázala s gráciou.

Pred smrťou napísala dojímavý list

Mladá Austrálčanka, 27-ročná Holly Butcherová, trpela zriedkavým typom rakoviny kostí, informoval portál Lad Bible. Predtým, ako minulý štvrtok prehrala svoj boj s Ewinovým sarkómom, zanechala inšpiratívny list. Je dôkazom toho, že to najdôležitejšie v živote si väčšinou uvedomí až umierajúci človek na smrteľnej posteli. Jej príbuzní jej odkaz svetu zverejnili na Facebooku, aby si ho mohol prečítať každý.

Jej list je plný hlbokých myšlienok a nesie silné posolstvo o živote a smrti:

„Je zvláštne uvedomiť si a akceptovať vlastnú úmrtnosť v 26 rokoch. Je to jedna z tých vecí, ktoré ignorujete.”

Holly priznala, že v posledných mesiacoch mala veľa času na to, aby premýšľala o živote a tieto myšlienky ju prepadli často uprostred noci. Kedysi nadšená hráčka squashu a hokeja, ktorej najväčšou vášňou bola snaha žiť zdravý život. Bolo jej ľúto, keď musela prijať, že to všetko končí. S týmto vedomím preto chcela všetkým, ku ktorým sa jej slová dostanú, upozorniť na to, aký je život „krehký, drahocenný a nepredvídateľný”.

Téme smrti sa vyhýbame, akoby sa nás netýkala

Mladá žena si všimla, že keď sa s ľuďmi rozprávala o smrti, brali túto tému ako tabu, ako keby sa nikoho z nás netýkala. Tiež si predstavovala samu seba ako šedivú vráskavú babičku obklopenú veľkou rodinou, deťmi a s láskou svojho života. Veci sa však začali uberať iným smerom a nebolo v jej moci to zmeniť, čo ju zabolelo. „Milujem svoj život. Som šťastná..a dlhujem to najmä svojim blízkym,” napísala.

Čo chcela odkázať všetkým ľuďom? Aby sa prestali trápiť nezmyselnými problémami a urobili všetko preto, aby čas, ktorý v živote majú, využívali hodnotne.

Odkaz pre všetkých ľudí

V liste stálo: Keď lamentujete nad malichernosťami, spomeňte si na niekoho, kto skutočne čelí problémom. Buďte vďační za váš nepatrný problém a prekonajte ho. Je v poriadku priznať, že je niečo nepríjemné, ale snažte sa kvôli tomu nerobiť scény a nekaziť druhým ľuďom deň.

„Prisahám, že na tie veci nebudete myslieť, keď budete na rade. Všetko je to bezvýznamné, keď sa pozeráte na život ako na celok”

Choďte von a zhlboka sa nadýchajte čerstvého vzduchu. Pozrite sa, aká modrá je obloha a aké zelené sú stromy. Je to tak nádherné. Uvedomte si, akí ste šťastní, že už len toto dokážete - dýchať.

Počúvam ľudí, ako sa sťažujú na to, akú majú hroznú prácu. Buďte radi, že ste fyzicky schopní pracovať. Práca a cvičenie sa zdajú byť takými triviálnymi vecami… pokým vám vaše telo dovoľuje ich robiť.

Vážte si svoje dobré zdravie a funkčné telo - aj keď nemáte ideálnu veľkosť.

Buďte vďační za každý deň, keď vás nič nebolí, a dokonca aj za tie dni, kedy sa necítite tak dobre, lebo máte chrípku, boľavý chrbát alebo vyvrtnutý členok. Buďte vďační, že to nie je život ohrozujúce, a prejde to.

Fňukajte menej, ľudia! A pomáhajte si navzájom viac.

Dávať, dávať, dávať. Je to veľká pravda, že budete šťastnejší, keď urobíte niečo pre iných, ako keď niečo urobíte pre seba.

Vážte si čas druhých ľudí. Nenechávajte ich čakať iba preto, že nedokáže prísť načas. Prichystajte sa skôr.

Je to zvláštne, keď máte peniaze na konci… keď umierate. Nie je to čas, keď idete von a nakupujete materiálne veci, ako by ste to urobili bežne, ako nové šaty. To vás donúti premýšľať o tom, aké hlúpe je, keď si myslíme, že má zmysel míňať toľko peňazí na nové oblečenie a iné VECI v živote. Nikto sa nestará o to, ak si to isté oblečiete dvakrát.

Použite peniaze na zážitky.

Choďte do prírody.

Tešte sa a radšej všetky chvíle prežívajte, ako by ste ich mali zachytávať na obrazovky svojich telefónov.

Pracujte, aby ste žili. Nežite preto, aby ste pracovali.

Robte to, čo vás robí šťastnými.

Povedzte svojim blízkym, že ich máte radi, vždy, keď budete mať príležitosť.

Ak môžete urobiť dobrý skutok pre ľudstvo, darujte krv. Každé darovanie môže zachrániť 3 životy.