Video: Krasokorčuliar pobláznil internet. Z výberu piesne komentátori onemeli

Počas amerického šampionátu v krasokorčuľovaní v kalifornskom San Jose zažili diváci naozaj neobvyklú šou, keď si jeden zo súťažiacich vybral netradičné sprievodné piesne. Jimmy Ma skutočne strhol publikum, keď sa ozvala skladba Turn Down For What, ktorú má na svedomí rapper Lil Jon a DJ Snake.

Keď sa pieseň rozľahla po štadióne, publikum začalo okamžite tlieskať a dokonca aj komentátori ostali bez slov. Video s krasokorčuliarom si okamžite obľúbilo množstvo ľudí na sociálnych sieťach, ktorí priznávajú, že takéto niečo ešte v kraskokorčuľovaní nevideli.

Jimmy Ma v rozhovore pre Buzzfeed uviedol:

"Chceli sme urobiť niečo vzrušujúce. Niečo, čo nadchne staršiu generáciu a tiež priláka nové publikum."

Pred rokom 2014 mohli krasokorčuliari na medzinárodných majstrovstvách súťažiť iba s hudbou bez textov. Medzinárodná korčuliarska únia však následne zmenila pravidlá v snahe zvýšiť príťažlivosť športu pre mladšie publikum.