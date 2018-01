Macron chce v Číne dosiahnuť prehĺbenie vzťahov a účasť na Hodvábnej ceste

DNES - 10:18

Peking Správy » Zahraničné



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok - na úvod svojej návštevy Číny - vyhlásil, že Čína a Európa by mali spoločne pracovať na novom projekte spolupráce, pre ktorý sa vžil názov Jeden pás, jedna cesta (One Belt, One Road - OBOR).

Táto „nová Hodvábna cesta“ by podľa Macrona nemala byť jednosmerná, lebo ani Hodvábna cesta z dávnych čias „nikdy nebola len čínska“. Macron to uviedol v pondelok v prejave k vysokoškolským učiteľom, študentom a podnikateľom, ktorý predniesol v meste Si-an - východiskovom bode dávnej Hodvábnej cesty - najznámejšej obchodnej tepny v dejinách. Toto mesto patrí k najstarším v Číne a je známe aj vďaka terakotovej armáde nájdenej v hrobke prvého čínskeho cisára Čchina. Čína by chcela, aby nová Hodvábna cesta prepojila 68 krajín, v ktorých žijú vyše štyri miliardy obyvateľov. Projekt rozvojovej stratégie OBOR zverejnila Čína v roku 2013. Jeho cieľom je prepojiť Čínu po súši i po mori s juhovýchodnou Áziou, Pakistanom a Strednou Áziou a ďalej s Blízkym východom, Európou a Afrikou. V rozhovore, ktorý Macron pred cestou poskytol spravodajskému portálu China.org., označil nový čínsky projekt za dôležitú iniciatívu a deklaroval, že Francúzsko je pripravené stať sa hybnou silou projektu. „Musíme definovať konkrétne projekty, ktoré by sme mohli spoločne uskutočniť v Európe, Ázii a v krajinách tretieho sveta,“ spresnil. Podľa denníka Le Figaro Macron v spomínanom prejave tiež vyhlásil, že do Číny chce ako prezident zavítať najmenej raz za rok, aby vybudoval atmosféru dôvery. Le Figaro v tejto súvislosti pripomenul, že nemecká kancelárka Angela Merkelová od roku 2005 absolvovala deväť návštev Číny. V prejave tiež ocenil postoj Číny, ktorá na rozdiel od USA neodstúpili od klimatickej dohody uzavretej koncom roku 2015 v Paríži. Počas návštevy Macrona v Číne sa očakáva podpísanie viac ako 50 zmlúv. Prezident chce tiež podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov oboch krajín a predstaviť viacero francúzskych start-upov z oblasti najmodernejších technológií. Macron sa v pondelok presunie do Pekingu, kde absolvuje stretnutie a súkromnú večeru s prezidentom Si Ťin-pchingom a jeho manželkou. Elyzejský palác ubezpečil, že Macron v súkromnom rozhovore so Sim nadhodí aj tému dodržiavania ľudských práv.

Buď informovaný aj na Facebooku