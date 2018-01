Video: Obdivuhodná žena sa ujala 900 opustených psov. Jej život sa tým od základov zmenil!

Keď si zaspomína na to, ako sa to všetko začalo, na myseľ jej príde 15-ročný fúzač Diego. V ten deň pred niekoľkými rokmi prišla Lya Battleová do útulku na Kostarike. Zbadala tam starého a chorého psa, ktorého telo bolo pokryté nádormi.

Žena s veľkým srdcom

Keď Lya začula, ako jedna pracovníčka volala na inú, aby jej tohto psa priviedla na operačnú sálu, veľmi sa začudovala. Bolo už tesne pred záverečnou a nešlo jej do hlavy, že by ho šli takto ešte neskoro operovať. Keď jej došlo, že ho chcú utratiť, nechcela to dopustiť a rozhodla sa, že si ho adoptuje a postará sa oňho.

Hoci pracovníčky útulku oponovali, že je starý a chorý, Lya sa nenechala presvedčiť. Svoje pohnútky a argument, ktorým to vtedy riešila, vysvetlila pre portál The Dodo:

„Nezáleží na tom, či bude žiť týždeň. Ak má zomrieť, nechajte ho, aby zomrel doma.”

Takto postupne začala Lya zachraňovať opustených a túlavých psov a poskytovala im domov na dvore pri malom domčeku, v ktorom žila so svojím manželom. Počet psov, o ktoré sa naplno starala, sa napokon rozrástol až na stovku.

Na farme sa majú ako v nebi

Postupne im už na dvore začínalo byť tesno, po starom otcovi však časom zdedila farmu, kde založila oficiálne útočisko pre všetkých opustených psov. Miesta tam bolo dosť pre každého, a tak tam čoskoro žilo až 900 psov. Hoci je toto číslo momentálne minulosťou, stále sa stará približne o 700 chlpáčov.

Ako tomu bolo na začiatku, ani teraz sa nevyhýba tomu, aby sa ujala starých a chorých psíkov, ktorých by si nikto neadoptoval. Každý pritom dostane nejaké zaujímavé či vtipné meno. Hoci je to náročné nielen na čas, ale aj na financie, nevzdáva sa. To, čo robí, miluje a napĺňa ju to: