Video: V Číne vyrástlo prekrásne ľadové mestečko. Tým by nepohrdla ani Ľadová kráľovná!

V čínskom meste Charbin sa už tradične každý rok v zime koná unikátny medzinárodný Festival ľadu a snehu. Sochy a ľadové architektonické skvosty, ktoré tam šikovní majstri zakaždým vytvoria, potom lákajú pohľady všetkých návštevníkov.

Prekrásne ľadové kráľovstvo, ktoré tam vzniklo tento rok, opäť nesklamalo a je veľkým turistickým lákadlom. Keďže je to však zo Slovenska do Číny predsa len dosť ďaleko, väčšina z nás si musí vystačiť s tým, že si to pozrie na videu. Rozhodne sa však je na čo pozerať.

Pozrite sa, aká je to nádhera, keď z ľadu a snehu vznikne takéto prekrásne mestečko. Osvetlenie mu už iba pridáva na dokonalosti!