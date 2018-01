Video: To, čo tento muž dokáže vytvoriť pomocou obyčajnej ceruzky, je neuveriteľné

Pokiaľ ide o kreslenie, dánsky umelec Carl Krull by schoval do vrecka takmer každého. Predviedol to aj v tomto prípade, keď si prichystal veľký kus papiera, do ruky chytil ceruzku a pustil sa do práce.

Spočiatku to vyzeralo, že kreslí iba obyčajné čiary do polkruhu. Postupne však začalo vznikať ohromujúce dielo. A hoci mu to muselo zabrať veľa času, výsledok stojí za to. Pomocou obyčajných línií sa mu totiž podarilo vytvoriť ilúziu trojrozmernej kresby.

Napadlo by vám, že sa dá iba ceruzkou vytvoriť niečo takéto úžasné? Čo vám ten obrázok pripomína?