Václav Klaus: Prezidentom by nemal byť Marťan, ale človek s politickými skúsenosťami

Bývalý český prezident Václav Klaus v nedeľu vyhlásil, že by ako nového prezidenta Českej republiky volil kandidáta s politickými skúsenosťami. Koho konkrétne mal na mysli, neprezradil. Uviedol tiež, že česká vláda budúci týždeň dôveru zrejme nedostane, ak premiér Andrej Babiš nemá nejaké tajné dohody v parlamente, informoval spravodajský server Novinky.cz.

Klaus v programe televízie Prima pripomenul svoj vlaňajší výrok o Marťanoch, keď tak označil kandidátov na prezidenta, ktorí nemajú politické skúsenosti.

„Prezidentom by mal byť niekto, kto sa nejako osvedčil, kto bol na politickej scéne. Keď príde niekto zvonku, nie je možné do nej skočiť bez predchádzajúcich skúseností. Väčšina kandidátov je dnes zvonku a sú Marťania,“ konštatoval český exprezident.

Prekvapený bol podľa svojich slov z kandidatúry expremiéra Mirka Topolánka, o ktorej nevedel. „Topolánek je nemarťan. Má skúsenosti, niečo si v politike vydobyl a prešiel niekoľkými stretmi. On je potenciálnym kandidátom. Ja mám o svojom favoritovi jasno, ale nebudem ho hovoriť v televízii,“ vysvetlil Klaus s tým, že ak by meno svojho favorita povedal, mohol by mu tiež uškodiť.

Odpovedal tiež na otázku, či si myslí, že vláda Andreja Babiša dostane budúci týždeň dôveru v parlamente. „Neviem, či dostane vláda dôveru, nemám k tomu žiadne informácie. Myslím si, že nedostane. Možno má však Andrej Babiš nejaké dohody v parlamente, ktoré mu umožnia vládnuť s dôverou,“ dodal Václav Klaus.