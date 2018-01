Čo by sa stalo s vaším telom, ak by ste jedli iba mäso?

Veľa ľudí sa vzdáva mäsa a prechádza na vegetariánsku stravu. Iní sa hrdo prehlasujú za „mäsožravcov” a na klobásky či slaninu nedajú dopustiť. Ale viete si predstaviť, čo by sa dialo s vaším telom, ak by ste celé dni nejedli nič iné len mäso?

Zápcha by bola to najmenej!

Pokiaľ by ste sa dali na „mäsovú diétu” a jedli výlučne mäsové výrobky, vaše telo by tento výstrelok pravdepodobne príliš neocenilo. Ukázalo sa totiž, že na takýto typ jednotvárnej stravy nie sme stavaní. Vaše telo by začalo pociťovať veľký nedostatok vlákniny, získavame ju totiž najmä zo strukovín a inej zeleniny. To by viedlo k zápche, a to je ešte ten najmenší problém, ktorý by vám to spôsobilo!

3 závažné problémy

Aké ďalšie vedľajšie účinky by vám takýto typ stravovania priniesol?

Rozpadnutie životne dôležitých bielkovín

Základným a najjednoduchším spôsobom, ako naše telo tvorí energiu, je premena sacharidov na glukózu. Tá je pre naše bunky rýchlym zdrojom energie. Keď to telu neumožníte a sacharidy mu nedodáte, uchýli sa k spaľovaniu tukov a dôležitých bielkovín.

Otrava bielkovinami

Všetkého veľa škodí, aj proteínov. Prejavilo by sa to nevoľnosťou, hnačkou a mohlo by to viesť až k prípadnej smrti. Bolo by to najmä následkom zvýšenia množstva močoviny, ktorá vzniká po premenení proteínov na glukózu v pečeni.

Králičie mäso je pritom obzvlášť nebezpečné. Je tak málo tučné a obsahuje toľko bielkovín, až by vám mohlo spôsobiť vo veľkom množstve otravu bielkovinami, ak by ste neprijímali tuky z iných zdrojov. Vaše telo by sa dokonca pustilo do spaľovania vlastných tukov vrátane bielkovín. Aj vojakov vojenskej arktickej ľahkej pechoty učia, že v krízových situáciách radšej nemajú jesť nič, ak by králiky boli jedinou možnosťou.

Nedostatok vitamínu C

Človek je jedným z mála tvorov, ktoré si ho nedokážu vyprodukovať sami, preto ho musí získavať z ovocia a zeleniny. Ako sa vyjadril pre Popular Science výživový biochemik Donald Beitz:

„Varené mäso obsahuje veľmi málo vitamínu C.”

Ako je známe, nedostatok vitamínu C vedie k vzniku skorbutu. Táto choroba by vám priniesla nielen vyrážky, ale aj krvácanie ďasien, vypadávanie zubov, nehovoriac o zlom dychu. Spôsobuje tiež mäknutie kostí a spomalenie tvorby červených krviniek. Naše telo bez neho netvorí ani potrebný kolagén. Po dlhom čase by ste bez tohto vitamínu neprežili. Teoreticky by mohla byť riešením konzumácia surového mäsa, lebo vitamín C sa stráca až pri tepelnej úprave, ale to by vám zase mohlo spôsobiť iné problémy.

Keď sa na to teda pozriete takto, ovocie a zelenina nám vlastne celý čas zachraňujú život!

Všetko to názorne ukazuje video z dielne Asap Science, podľa ktorého tieto príznaky zhrnul portál indy100 a Science Alert.