Výbuch pred stanicou metra v Štokholme: Muž zodvihol predmet, ktorý explodoval

Aktualizované o 16:23

Dvaja ľudia utrpeli v nedeľu zranenia pri výbuchu pred vchodom do stanice metra na predmestí švédskeho Štokholmu. V popoludňajších hodinách boli známe informácie od polície, ktoré hovorili, že je jeden muž vo veku približne 60 rokov zranený vážne. O niekoľko hodín prišla informácie, že muž zraneniam podľahol.

Incident sa udial po 11.00 h SEČ, keď muž zdvihol zo zeme predmet, ktorý mu v ruke explodoval. „Nič nenaznačuje, že by cieľmi boli títo ľudia,“ povedal hovorca. Muža po incidente odviezli do nemocnice, informoval hovorca polície Sven-Erik Olsson. Ženu-štyridsiatničku, ktorá ho sprevádzala, taktiež previezli do nemocnice. Má zranenia tváre a nôh, uviedol pre agentúru DPA hovorca.

Podľa neho polícia zatiaľ nestanovila, čo zapríčinilo výbuch. Po smrti muža vyšetruje incident ako vraždu a deštrukciu spôsobujúcu verejné ohrozenie.

Pyrotechnici nenašli žiadne nebezpečné predmety počas prvotnej obhliadky miesta hlasnej explózie, ale naďalej ho skúmajú.

Polícia uzavrela oblasť v okolí vchodu do stanice metra Varby Gard a incident vyšetruje. Stanicu uzavreli.

Denníky Aftonbladet a Expressen uviedli, že výbuch zrejme spôsobil ručný granát, ale hovorca polície tieto správy odmietol komentovať.

Stanica Varby Gard sa nachádza na štokholmskom predmestí Huddinge, dodáva agentúra DPA.