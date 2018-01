Elektronizácia zdravotníctva je ukážkovo spackaný projekt, tvrdí analytik

Elektronizácia slovenského zdravotníctva je ukážkový príklad spackaného štátneho eurofondového projektu. Myslí si to analytik INEKO Dušan Zachar. Tvrdí, že od začiatku nemal v stredobode záujmu pacienta, ale iné rôzne parciálne, často technokratické ciele, ktoré spolu neladili.

„Bolo treba investovať znovu veľa času, úsilia a peňazí na to, aby sa takto suboptimálne nadizajnovaný projekt opravil a jeho funkcionality zosúladili, aby sme ho v oklieštenej podobe a rozsahu mohli spustiť od nového roka. Ubehlo toľko času a bolo na tento projekt vyčlenených toľko verejných zdrojov, že výsledná hodnota za peniaze nebude príliš oslnivá,“ zhodnotil pre TASR Zachar.

Upozorňuje, že nie je možné si myslieť, že pri projekte, ktorý bol od jeho začiatku roky sprevádzaný mnohými problémami, sa jeho implementačná fáza podarí realizovať bez ťažkostí. „Je takmer isté, že problémy nastanú. Niektoré sú a budú zapríčinené poskytovateľmi, ktorí si nestihli vybaviť potrebné formality, softvér, prípadne hardvér, niektoré zas Národným centrom zdravotníckych informácií, ktoré to aj pri niektorých nedokonalostiach, oneskoreniach a výpadkoch priznáva,“ zhrnul Zachar.

Pripomenul, že implementácia eZdravia bude nejaký čas trvať, a nie je možné očakávať hneď na úvod stopercentnú funkčnosť celého systému, aj keď by si to každý prial. „Progres bude pravdepodobne postupný, evolučný a dúfajme, že na konci roka bude do eZdravia zapojených viac poskytovateľov ako na jeho začiatku,“ skonštatoval Zachar.

Dobre nastavené elektronické zdravotníctvo nesie podľa neho v sebe potenciál zvýšenia bezpečnosti pacienta, skvalitnenia a zefektívnenia liečby. „Na Slovensku sa na začiatku budúceho roka využije len zlomok tohto potenciálu, keďže sa zavádza len pár funkcionalít a jeho rozšírenie limituje tiež fakt, že nie všetci poskytovatelia budú od nového roku do systému pripojení a nie všetci pacienti majú aktivované elektronické občianske preukazy,“ uzavrel analytik.