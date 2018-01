V marci dopadne na Zem Nebeský palác. Čo sa skrýva za záhadným názvom?

Nefunkčná čínska orbitálna stanica Tchien-kung 1 (Nebeský palác), vypustená do vesmíru v roku 2011, dopadne na Zem koncom marca. Informoval o tom v sobotu webový portál spravodajskej televízie CNN. Nebezpečenstvo pre ľudí je však podľa expertov zanedbateľné.

Najpravdepodobnejšie je, že toto vesmírne laboratórium pri vstupe do zemskej atmosféry zhorí, pričom niekoľko jeho častí dopadne do oceánu. Riadiace pozemné stredisko stratilo so stanicou kontakt v marci 2016, pričom Tchien-kung 1 bol naposledy využitý čínskymi kozmonautmi v roku 2013.

Pôvodný plán bol ukončiť prevádzku zariadenia krátko po jeho vyslaní do vesmíru a vykonať kontrolovaný pád do oceánu. Peking sa však obával, že nasledovník laboratória - Tchien-kung 2 - by sa nemusel dostať úspešne na orbitu, takže v Číne rozhodli ponechať stanicu vo vesmíre ako zálohu.

Príčinou straty kontroly nad 8,5 tony vážiacim zariadením by mohlo byť vyčerpanie paliva. Šesť mesiacov po tom, ako sa Tchien-kung 1 vymkol spod kontroly, dosadili na obežnú dráhu Tchien-kung 2. Zariadenia mali byť súčasťou čínskej vesmírnej stanice, ktorej spustenie sa očakáva v roku 2022.