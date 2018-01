SOI bude kontrolovať dodržiavanie zákona o plastových taškách

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zatiaľ možné porušenie nekontrolovala, ale obchodníci sa takýmto kontrolám v budúcnosti nevyhnú. Obchodné reťazce sa na túto skutočnosť pripravili v predstihu.

Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia obchodníkom pokuty od 500 do 50.000 eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená SOI. „Vzhľadom na to, že uvedená povinnosť predávajúcim vstúpila do účinnosti 1.1.2018, SOI kontroly v uvedenej oblasti ešte nevykonala. Postupovať budeme štandardným spôsobom vykonaním anonymného kontrolného nákupu v každom kraji,“ povedala pre TASR hovorkyňa SOI Danuša Krkošová. Zároveň uviedla, čo sa týka udeľovania pokút, je predčasné prejudikovať ich výšku. Tá bude závisieť od zistení, ich početností, ale aj veľkosti podnikateľského subjektu.

„Krok so spoplatnením plastových tašiek hodnotím veľmi pozitívne, pretože Slovensko je na jedného obyvateľa najväčším spotrebiteľom plastových tašiek v Európe, čo mimoriadne zaťažuje životné prostredie. Práve obchod so svojimi plastovými taškami prostredníctvom svojich kupujúcich výrazne zaťažoval životné prostredie,“ uviedol pre TASR analytik obchodu Ľubomír Drahovský.

S kladnou reakciou sa novela stretla aj vo Zväze obchodu (ZO) SR. Zväz sa už pripojil k iniciatíve „Slovensko bez igelitiek“ ako k jednému zo spôsobov vedúcim k zvýšeniu ochrany životného prostredia. „Obchodníci združení v ZO SR aktívne prispievajú k znižovaniu používania igelitových tašiek a ich nahrádzaniu alternatívnymi, najmä viacnásobne použiteľnými obalmi,“ konštatoval prezident ZO SR Martin Katriak.

Predajcovia sú taktiež povinní alternatívne poskytovať iné druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. „Spoločnosť Tesco už v roku 2013 zaviedla minimálny poplatok za plastovú tašku. Po tejto zmene klesla spotreba igelitiek až o 80 percent, v roku 2016 poplatok zvýšili. Vo všetkých našich obchodoch ponúkame niekoľko alternatív ekologických tašiek,“ povedala pre TASR PR manažérka Lucia Poláčeková.

V obchodnom reťazci Kaufland sa tašky predávali hneď od vstupu na slovenský trh. „Najpoužívanejšiu ľahkú plastovú tašku už neponúkame. Namiesto nej máme v ponuke tašky z recyklovaného materiálu a bio bavlny,“ uviedla pre TASR Lucia Langová zo spoločnosti Kaufland.

Lidl spoplatňuje igelitové tašky od vstupu na slovenský trh. „Pre ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov máme k dispozícii papierovú tašku a tiež tašky vhodné na viacnásobné použitie,“ dodal hovorca Tomáš Bezák.

Podľa Drahovského obchodníci využívali tašky aj na svoj marketing. „Na toto bude musieť obchod zvoliť inú formu. Okrem toho obchodné spoločnosti ponúkajú nákup tašiek v pokladničných zónach, čo svojím spôsobom zdržuje kupujúcich,“ upozornil Drahovský.

Spoplatnenie igelitiek zaviedlo Ministerstvo životného prostredia SR. Sľubuje si od toho obmedzenie spotreby igelitiek pri nákupoch. Spoplatnené sú ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov. Spoplatneniu nepodliehajú mikroténové vrecúška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov.

Povinnosť znížiť spotrebu igelitových tašiek vyplynula Slovensku z európskej smernice. Priemerný Slovák spotrebuje ročne podľa organizácie Envi-pak 466 tašiek, kým priemerná spotreba v EÚ je okolo 200 tašiek na občana.