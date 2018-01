Twitter: Svetoví lídri ako Trump majú osobitné postavenie

Odmietla tak požiadavky používateľov, ktorí firmu vyzvali, aby zakázala prístup prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.

„Zablokovanie svetového lídra na Twitteri alebo odstránenie jeho kontroverzných tvítov by skrylo dôležité informácie, ktoré by ľudia mali mať možnosť vidieť a diskutovať o nich,“ uviedol Twitter v správe na svojom podnikovom blogu.

Twitter už v septembri oznámil, že „spravodajská zaujímavosť“ a to, či je ten-ktorý tvít vo „verejnom záujme“, patria k faktorom, ktoré zvažuje pred vymazaním účtu alebo tvítu.

Debata okolo Trumpovho tvítovania vypukla znovu po tom, ako šéf Bieleho domu prostredníctvom svojho konta @realDonaldTrump v utorok vyhlásil, že má „oveľa väčšie“ a „oveľa silnejšie“ nukleárne tlačidlo než severokórejský vodca Kim Čong-un.

Kritici tvrdia, že tento tvít a pokračujúca prítomnosť Trumpa na tejto sociálnej sieti ohrozujú svet a porušujú zákaz vyhrážania sa násilím, ktorý platí na Twitteri. Niektorí používatelia v stredu protestovali pred ústredím Twitteru v San Franciscu.

Twitter na svojom blogu reagoval, že aj v prípade, ak by zablokoval niektorého svetového lídra, neumlčalo by ho to.

Spoločnosť zdôraznila, že kontroluje tvíty svetových lídrov a zodpovedajúcim spôsobom uplatňuje svoje pravidlá, čo ponecháva otvorenú možnosť vymazania určitého materiálu, ktorý na sieti zverejnia.

„Účet žiadneho jedného človeka nepoháňa rast Twitteru a ani neovplyvňuje tieto rozhodnutia. Usilovne sa snažíme, aby sme zostali nezaujatí, a pamätáme pritom na verejný záujem,“ dodala.

Niektorí používatelia Twitteru vyjadrili podporu rozhodnutiu spoločnosti, iní sa však sťažovali na dvojaký meter.

„Ak by som tvítoval polovicu z toho, čo Trump od svojho nástupu do funkcie, do tejto siete by mi natrvalo zakázali prístup,“ napísal používateľ Twitteru z konta @michaelranaii.