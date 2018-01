Toto je dôvod, prečo sa niektorí ľudia nedokážu poučiť z chýb

Nový výskum ukázal, že ľudia, ktorí mali stresujúce detstvo, nedokážu tak dobre vycítiť blížiace sa rizikové situácie. Z tohto dôvodu je pre ľudí, ktorí boli v detstve týraní, náročnejšie identifikovať hroziace zdravotné, finančné alebo právne problémy. Keď však takýchto ľudí zasiahne nešťastie, znášajú to omnoho horšie - možno preto, že ich to viac prekvapí.

Profesor Seth Pollak, ktorý viedol štúdiu, povedal:

"Nie je to tak, že ľudia sa otvorene rozhodnú negatívne riskovať, alebo robia veci, ktoré by ich mohli dostať do problémov. Môže byť veľmi pravdepodobné, že ich mozgy nespracúvajú informácie, ktoré by im mali povedať, že smerujú na zlé miesto, že to nie je správny krok. "