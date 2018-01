Nie ste spokojná s tým, aké máte prsia? Zvyšujete si riziko úmrtia na rakovinu!

Väčšina žien má predstavu o tom, čo by na svojom vzhľade rada vylepšila a často sú to práve prsia, s ktorými bývajú ženy nespokojné.

Niektorým ženám sa zdajú vlastné prsia príliš malé, iným príliš veľké. Bez ohľadu na ich skutočnú veľkosť je však omnoho dôležitejšie to, či je ich majiteľka s nimi spokojná. V opačnom prípade sa totiž v podstate sama radí do rizikovej skupiny, ktorej môže rakovina obrátiť život hore nohami. Ako je to možné?

Ide vám o život!

Z výskumu odborníkov z britskej Anglia Ruskin University vyplynulo, že ženy, ktoré nie sú spokojné s veľkosťou svojich prsníkov, si ich vzhľad budú s menšou pravdepodobnosťou pravidelne kontrolovať, informoval vedecký portál Eurek Alert. Je teda nižšia šanca, že včas odhalia rakovinu. Tie ženy, ktoré sú najviac nespokojné, zároveň vo väčšej miere odkladajú aj návštevu lekára, ak spozorujú nejakú zmenu, zistili vedci.

Výskumníci k svojim záverom dospeli na základe skúmania 384 žien. Skúmali ich názor na vlastné prsia a postoj k rakovine. Dospeli k zisteniu, že 31% žien by si prialo mať menšie prsia. Tých, ktoré túžia po väčšom poprsí, bolo až 44%.

Riziko zvané rakovina

Okrem preventívnej prehliadky u gynekológa je nesmierne dôležité, aby si ženy pravidelne sami kontrolovali svoje prsia. Výskum však ukázal, že až 33% žien tie svoje nekontrolovalo nikdy.

Podľa britskej národnej zdravotnej služby National Health Service sú to však práve ženy samotné, ktoré môžu najlepšie odhaliť zmeny na vlastných prsiach. Samy totiž najlepšie vedia, ako bežne vyzerajú a či na nich nie je niečo zvláštne. Venovať im dostatočnú pozornosť je pritom dôležité najmä preto, že tieto zmeny v niektorých prípadoch môžu indikovať až onkologické ochorenie.

Čím skôr sa prípadná rakovina odhalí, tým jednoduchšia a úspešnejšia je liečba. Ak však majú ženy nízku sebadôveru a vyhýbajú sa pohľadu na vlastné telo či konkrétne prsia, ako by im na nich nezáležalo, sú v ohrození. Môže to byť dôvodom, prečo sa vyhýbajú samovyšetreniam prsníkov a ignorujú ich zmeny vzhľadu.

„Nespokojnosť s veľkosťou prsníkov môže spôsobiť negatívne emócie, ako zahanbenie či rozpaky, kvôli ktorým sa vyhýbajú samovyšetreniu prsníkov.”

Podľa vedúcej štúdie publikovanej v magazíne Body Image, profesorky Viren Swamiovej, by ženy nemali vnímať prsia čisto esteticky, ale mali by sa na ne pozerať aj z funkčného hľadiska. Tvrdí však, že by ženy mali byť povzbudzované k tomu, aby mali rady svoje prsia, uvádza Daily Mail.

Odborníci odporúčajú, aby ženy pravidelne kontrolovali svoje prsia a v prípade zmien neváhali navštíviť lekára.