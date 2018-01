Lekár napísal svoje meno na svoju zdravotnícku čiapku. Zachraňuje tým životy

Kolegovia anesteziológa Roba Hacketta si o ňom spočiatku mysleli, že je zvláštny. Na svoju zdravotnícku čiapku si totiž napísal svoje meno aj presný názov svojej profesie. Považovali to za trápny žart, to však ešte nevedeli, aký to má význam.

Kvôli čiapke sa mu smiali

Niektorí ľudia si z neho kvôli tomu robili posmešky. Ako uviedol Daily Mail: „Neviete si zapamätať svoje vlastné meno?” pýtali sa ho niektorí. Jeho to však neodradilo. Tvrdí, že hoci ide iba o malé opatrenie, aj to môže čiastočne pomôcť pacientom.

Výskumníci na Univerzite Johna Hopkinsa zistili, že lekárska chyba je treťou najčastejšou príčinou smrti pacientov. Práve tomu chcel Austrálčan Hackett zamedziť.

Každá sekunda je vzácna

Pri záchrane života často zohráva dôležitú rolu každá sekunda a každé zaváhanie môže zvýšiť riziko úmrtia. Ako lekár Hackett povedal, neraz bol svedkom toho, že pacient dostal oneskorenú kompresiu hrudníka, pretože pracovníci na operačnej sále nevedeli, koho klinický lekár požiadal o vykonanie kompresie. Niekedy sa zase môže stať to, že si študenta pomýlia s odborným lekárom.

„Keď pracujete naprieč štyrmi či piatimi nemocnicami a so stovkami ľudí, je to tak, povedal by som, že 75% personálu, okolo ktorého prejdem, nepoznám po mene,” povedal pre Sydney Morning Herald.

Zlyhanie ľudského faktora je v mnohých oblastiach bežnou vecou. Problém nastáva najmä vtedy, ak je na operačnej sále väčšie množstvo ľudí. Človek si niekedy nevie spomenúť na meno a ak sa stane, že je v tíme napríklad niekto nový, môže byť problém ho osloviť menom. Keď však lekári potrebujú reagovať rýchlo a odovzdávajú si pokyny a komunikujú spolu, je to viac než užitočné. Preto tento lekár zo Sydney začal túto iniciatívu, aby zjednodušil presnosť a adresnosť komunikácie najmä vtedy, keď ide o čas.

Inšpiroval ho k tomu aj nedávny prípad, keď bol privolaný k zástave srdca istej osoby v divadle, napísal portál indy100. V miestnosti bolo asi 20 ľudí a on musel bojovať už len o takú banálnu vec, aby dostal nejaké rukavice. Ľudí, ktorí mu pomáhali, nepoznal, a preto to nebolo jednoduché:

„Osoba, na ktorú som ukazoval, si myslela, že ukazujem na osobu, ktorá stála za ňou. Je oveľa jednoduchšie skoordinovať sa, keď poznáte všetky mená.”

Keď sa ľudia môžu oslovovať menami, pomáha to nielen priateľským vzťahom, ale aj pacientom, myslí si lekár. A ako sa s odstupom času zdá, toto nenápadné rozhodnutie jedného zdravotníka navždy zmenilo prístup mnohých medicínskych pracovníkov. K jeho nápadu sa pridali odborníci z celého sveta a na sociálnych sieťach začali pod označením #TheatreCapChallenge uverejňovať svoje fotografie s lekárskymi čiapkami, na ktoré si napísali svoje mená.

Táto pomôcka pomáha nielen zvýšiť bezpečnosť pacientov, ale lekári a zdravotnícki pracovníci sa touto výzvou zároveň zabávajú. Ako sa vyjadril lekár John Quinn:

„Všetko, čo zvyšuje bezpečnosť pacientov v operačných sálach, je dobrá vec.”

