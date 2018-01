Video: Nielen hady, ale aj pavúky sa zvliekajú z kože. Takto to vyzerá

Zrejme ste o tom vôbec netušili – tak, ako ani my v redakcii, no skutočnosť je taká, že z kože sa zvliekajú nielen hady, ale aj pavúky. Pre človeka ide o mimoriadne výnimočnú udalosť, pretože pavúky sa pri tomto akte zvyčajne ukryjú do bezpečia, kde ich ľudské oko nemôže zhliadnuť. Tento také šťastie nemal.

Vystrašená rodina z austrálskeho mestečka Sebastopol zbadala pavúka visieť zo zadných dverí ich domu. Syn majiteľky bol natoľko odvážny, že pavúka preniesol a položil na priehľadný povrch, kde mohli sledovať toto jedinečné divadlo trvajúce viac ako 5 minút. Keď to už vyzeralo, že sa pavúk zo starej kože úplne vyvliekol, diváci mu ešte pomohli odlepiť sa z jej pozostatkov.

Takto vyzerá zvlečená pavúčia koža