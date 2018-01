Jurinová a Viskupič sa vzdávajú mandátov poslancov NR SR

Poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO Erika Jurinová, Jozef Viskupič sa vzdávajú poslaneckých mandátov a budú sa venovať len výkonu funkcie predsedov Žilinského resp. Trnavského samosprávneho kraja.

„Sľúbili sme to svojim voličom. Mesiac sme si vyskúšali, ako to funguje, keď sme poslancami NR SR a zároveň máme výkonnú funkciu na župe. Vidíme, že to nie je únosné,” uviedla Jurinová. Pripomenula, že počas pôsobenia v NR SR predložili množstvo návrhov zákonov, pri ktorých vychádzali z podnetov ľudí a ktoré v parlamente neprechádzali preto, že OĽaNO je opozičnou stranou.“ Tak, ako sme prácu poslancov vykonávali na sto percent, rovnako chceme vykonávať aj prácu županov, keďže chceme župy rozvíjať,” dodala Jurinová.

Aj Viskupič zdôraznil, že rozhodnutie vzdať sa poslaneckých mandátov je dôkazom splnenia sľubu, ktorí dali voličom, slovenskej verejnosti a on osobne aj občanom Trnavského samosprávneho kraja. Po nástupe do vedenia žúp a oboznámení sa s agendou a stavom župných úradov sa podľa neho potvrdila programová priorita hnutia „nereťaziť“ funkcie. „Mesačná skúsenosť hovorí, že dve funkcie tohto typu sa zvládať nedajú. Ak chce niekto vykonávať takú náročnú prácu, ako je pozícia župana, nemôže sedieť na dvoch stoličkách. Ak to niekto robí, môžem povedať, že jednu z týchto funkcií nevykonáva naplno alebo robí každú len na 50 percent,” vyhlásil Viskupič. Zároveň vyzval poslanca NR SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku (Smer-SD), aby zvážil svoje rozhodnutie, z úcty k občanom kraja sa pridal k ich kroku a venoval sa len jednej funkcii.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka v tejto súvislosti informoval, že hnutie opakovane predloží na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý by zakazoval súčasné vykonávanie mandátu poslanca NR SR a exekutívnej funkcie starostu obce, primátora mesta či predsedu VÚC. Vašečka tiež potvrdil, že za Viskupiča a Jurinovú prídu do parlamentu historička Natália Milanová a zdravotná sestra Elena Červeňáková.