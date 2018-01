SaS: Prezident sa nesmie nechať zastrašiť, nedeje sa voči nemu nič výnimočné

Podľa SaS je Andrej Kiska za danej situácie pre stranu stále najlepším kandidátom aj pri nasledujúcich prezidentských voľbách.

Lídri SaS vo vyhlásení reagujú na kritické vyjadrenia hlavy štátu na adresu Kaliňáka, na ktoré prišla vzápätí reakcia ministra vnútra. Uviedli, že chápu znechutenie Kisku z politiky, podľa nich sa však voči nemu nedeje „nič výnimočné, čo by nepocítili aj iní oponenti premiéra Roberta Fica a ministra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD)“.

Liberáli pripomenuli, že pred pár týždňami na popud prezidenta podpísali s premiérom Ficom a predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) spoločnú deklaráciu k zahraničnej politike Slovenska. Politický krok mal vyznieť ako gesto zhody na základných otázkach vo veci štátu, v skutočnosti žiadna skutočná zhoda medzi najvyššími ústavnými činiteľmi neexituje. „Existuje medzi nimi len dočasné prímerie, ktoré prechádza do otvorenej vojny,“ konštatujú špičky SaS.

„Veríme, že Andrej Kiska za danej situácie nevyberané útoky na svoju osobu vníma ako tlak na to, aby sa vzdal kandidatúry v nasledujúcich prezidentských voľbách a zvýšil šance kandidátovi Smeru-SD,“ uviedli Sulík, Galko a Kiššová. Zároveň mu však pripomenuli záväzok, ktorý prijal, keď sa rozhodol kandidovať vo voľbách hlavy štátu, kde v roku 2014 porazil Roberta Fica. Ten to podľa liberálov Kiskovi nikdy nezabudol.

V rozhovore pre maďarskojazyčný týždenník Vasárnap označil prezident Kaliňáka za bezcharakterného a falošného človeka, ktorý na neho chystal pasce. Domnieva sa, že proti nemu zneužíval Národnú kriminálnu agentúru. Minister to odmietol. „Chlap by nemal takto vyplakávať, je to nedôstojné a pôsobí to smiešne,“ reagoval na Kisku.