5 vecí, ktoré si váš zubár želá, aby ste ich vedeli, no nikdy vám to nepovie

Čakáreň u zubára je miesto, kde sa väčšina z nás cíti ako v očistci. Zvuky vŕtačky z ambulancie však všetkým pacientom pripomínajú, že peklo na nich ešte len čaká.

Akokoľvek je náš zubár príjemný, milý a usmievavý človek, vždy by sme sa mu najradšej zverili s tým, ako veľmi neznášame návštevu jeho pracovne. Prax ale dáva zubárom schopnosť obrniť sa voči takýmto komentárom, a vykonávať svoju prácu s radosťou. Je predsa dôležité, aby človek, ktorý je váš jediný záchranca pred zubným kazom, skazeným dychom a zapálenými ďasnami, vykonával svoju prácu dobre a poctivo.

Aj tí najsilnejší z nás, ktorí sa pravidelne zúčastňujú preventívnej prehliadky u zubára, sa na kresle dopúšťajú niektorých chýb. O nich, a aj o niektorých iných priznaniach zo zubárskeho života, vám porozprávajú samotní zubári. Týchto 5 vecí ste o nich netušili.

1. Keď sa s vami rozprávame, neodpovedajte

Zubári si puntičkársku prácu v ústach pacienta radi krátia rozprávaním. Zubárka Maria Lopez Howellov, ktorá je tiež hovorkyňou Americkej dentálnej asociácie, podotýka, že ide skôr o monológ. „Nechceme, aby ste nám odpovedali. Nechceme, aby ste vôbec hýbali hlavou.“

Zubárka radí odpovedať na otázky jednoduchým posunkom palec hore alebo palec dole. Ak si otázka vyžaduje zdĺhavejšiu odpoveď, zubár počká s prácou, kým mu pacient odpovie.

2. Neklamte o čistení niťou

Odborník na dentálnu hygienu, ku ktorému by vás zubár mal odporučiť, sa klientov rád pýta na ich návyky pri čistení medzizubných priestorov. Ak plánujete zaklamať, nestrácajte čas. Odborník spozná pravdu už pri letmom pohľade na ďasná. „Krvácajúce ďasná alebo zvyšky potravy v priestore medzi zubami naznačujú, že to vôbec nerobíte, alebo to musíte robiť efektívnejšie.“

3. Pri prehliadke môžete prehltnúť sliny, ale my by sme to nerobili

Odsávačka slín sa v zubnej ambulancii nepoužíva zbytočne. „Počas zákroku sa vám v ústach nehromaždia len sliny, ale aj voda z Cavitronu (značka ultrazvukového odstraňovača zubného kameňa), krv zo zapálených ďasien a zubný kameň, ktorý sa odstraňuje zo zubov,“ upozorňuje zubár Mazen Natour z Manhattanu.

Podľa zubára tieto zložky po prehltnutí nepredstavujú veľké nebezpečenstvo pre pacienta, no väčšina ľudí by ich dobrovoľne za nromálnych okolností neprehltla.

4. Vyžívame sa v odstraňovaní povlaku

Zubný povlak je zmes zvyškov jedla, nečistôt a odumretých buniek sliznice úst, ktorý sa po dlhej absencii umývania zubov mení na zubný kameň. Natour ako jeden z mnohých zubárov priznal, že odstraňovanie zubného povlaku mu prináša zvláštne zadosťučinenie, hoci pre pacienta to asi neznie práve príjemne.

5. Nehýbte sa, prosím

Vieme, že sa vám v zubárskom kresle nesedí pohodlne, ale mykanie sa zbytočne spomaľuje celý proces. „Niektorí pacienti kopú nohami alebo si ich prekrižujú, pričom si neuvedomia, že to rozhýbe celé ich telo,“ opisuje Lopez Howellová. „Ak vŕtame, na chvíľu musíme počkať, kým sa pacient upokojí.“