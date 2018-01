Títo muži chodia do práce nezvyčajným spôsobom. Nevedia si to vynachváliť!

Viete si predstaviť, že by ste denne dochádzali do práce lietadlom alebo by ste svoje štandardné oblečenie museli vymeniť za plavky? Títo dvaja muži áno.

Na 6-hodinové dochádzanie sa nesťažuje

Curt von Badinski býva v Los Angeles, pracuje však ako mechanický inžinier a zároveň je zakladateľom spoločnosti, ktorá sídli v San Franciscu. Veľkú vzdialenosť by autom prekonal za 6 hodín. Aby mu teda cesta do práce netrvala tak dlho a skrátil ju aspoň na polovicu, musí chodiť lietadlom.

Každý pracovný deň v týždni Curt už o 5. hodine ráno vyráža z domu, aby sa dostal na letisko v kalifornskom Burbanku, odkiaľ musí absolvovať let trvajúci 90 minút do Oaklandu, ktorý je vzdialený 568 kilometrov.

Curt si je vedomý toho, že takto denne svojím cestovaním zanecháva na životnom prostredí nemalú uhlíkovú stopu. Neďaleko letiska preto nasadá do hybridného elektromobilu, s ktorým sa odvezie do San Francisca už ekologickejším spôsobom.

Do kancelárie sa Curt dostane o 8.30 dopoludnia, opúšťa ju o piatej hodine a domov prichádza krátko po deviatej. Keď si teda sčíta čas, ktorý mu zaberie dochádzanie do práce a z práce, vychádza to približne na 6 hodín cesty. Pre stanicu BBC však prezradil, že sa na začiatku každého dňa teší. A na dlhé cestovanie sa nesťažuje:

„6-hodinové dochádzanie si ospravedlňujem tým, že si môžem dovoliť všetky veci, ktoré chcem.”

Po ceste do práce si zapláva

Iným prípadom je Benjamin David, ktorý to do práce nemá až tak ďaleko, no má iný problém. Rušné cesty nemeckého Mníchova ho stresovali natoľko, že sa rozhodol chodiť do práce inak. Možno by ste čakali, že bude chodiť pešo alebo na bicykli. On však do práce pláva.

Jeho bežné dochádzanie do práce teda vyzerá tak, že si oblek, topánky a dokonca aj notebook zbalí do vode odolnej nepremokavej tašky, vyloží si ju na chrbát a pláva 2 kilometre pozdĺž rieky Isar.

V závislosti od sezóny si teda pred cestou do práce oblieka buď plavky alebo neoprénové oblečenie a obúva si sandále, ktoré ho ochránia pred prípadným sklom, ktoré by ležalo na dne rieky. V lete takto chodí do práce pravidelne, v zime už menej často, ale občas si predsa len zapláva aj v chladnejšom ročnom období.

Ľudia sa na ňom smejú, ale je to rýchlejšie ako „trčať” v hustej premávke

Ako uvádza BBC, okoloidúci sa na ňom často zabávajú. Benjamin však tvrdí, že je takto v práci rýchlejšie a navyše je to preňho aj väčší relax, ako keby sedel niekde v premávke. Navyše sa tak šikovne vyhne dopravným zápcham a robí niečo pre svoje zdravie a kondíciu.