Skvelá Anastasia Kuzminová triumfovala v šprinte v Oberhofe, dosiahla tak sezónny hetrik

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová zvíťazila vo 4. kole Svetového pohára v nemeckom Oberhofe, už po tretí raz v sezóne. V šprinte na 7,5 km zanechala za sebou Fínku Kaisu Mäkäräinenovú až o 35,4 sekundy a Češku Veroniku Vítkovú o 40,1.

Na štart sa postavilo 92 žien a tie najlepšie sa nahustili do prvej polovice, vrátane Kuzminovej s číslom 21, ktorá vybehla na trať so žltým tričkom vedúcej ženy priebežného poradia SP. Počasie bolo zamračené s teplotou 1,5 stupňa, no na strelnici dosť fúkalo a chyby, aj keď väčšinou len na jednom terči, pribúdali. V polohe ležmo nasadila vysokú latku Fínka Mäkäräinenová, po nej Ruska Jurlovová a Francúzka Braisazová. Kuzminová netrafila tretí terč, no popri najrýchlejšom behu zo všetkých veľa nestratila a neustále si udržiavala šancu aj na víťazstvo.

V polohe stojmo sa dlho čakalo na čistý zápis. Terče minuli Mäkäräinenová i Vita Semerenková, Braisazová a Jurlovová dokonca dvakrát, čo nahrávalo Kuzminovej. Tridsaťtriročná Kuzminová si nervy udržala, vybielila všetky terče a vzhľadom na značný náskok pred konkurenciou sa rozbehla za svojím tretím víťazstvom v sezóne, jubilejným 10. v kariére v pretekoch SP a na ZOH, 25. na stupňoch. Forma Kuzminovej je obdivuhodná a po piaty raz túto zimu obsadila medailové umiestenie. Ziskom 60 bodov si upevnila aj vedúci post v priebežnom hodnotení SP.

Kuzminová momentálne jasne vyčnieva nad všetkými, v hodnotení SP si vytvorila náskok už 26 bodov pred Braisazovou. Veľká spokojnosť ovládla aj manžela a trénera Daniela Kuzmina. „Myslím si, že vianočné sústredenie v slovinskej Pokljuke sa nám vydarilo, Nasťa bola s deťmi, oddýchla si psychicky a celkove sa dobre naladila. Aj si solídne zatrénovala, bolo veľa snehu a využívala perfektne upravené trate. V podstate jej nič nechýbalo.“

Daniel Kuzmin vyzdvihol jej súčasnú formu. „Je to biatlon, každé preteky spočívajú v harmónii streľby a behu. Podľa mňa na tie podmienky, aké boli, strieľala vynikajúco, som veľmi spokojný. Len jedna chybička na mojom názore nič nemení, celkovo vyznela veľmi dobre. Nasti sa príliš minulú sezónu neverilo, že sa do špičky vráti. Teraz má najlepšie roky, za sebou super tréningy so všetkým zabezpečením, tak, ako sme chceli, plán poplnila perfektne, bez nejakých nedostatkov. Nachádza sa v životnej forme. Formu treba udržať, no nerozprávame o tom, aby sme nič nezakríkli. Vidíme jasne, kam sme sa nasmerovali, určili sme si vysoké ciele a sme na dobrej ceste. Len by som chcel, aby sa na ňu nevytváral tlak, darí sa jej, vo 'sveťáku' vedie, treba si najmä túto pozíciu užiť, ostatné len príde.“

Nasťa Kuzminová bola po víťaznom šprinte šťastná a aj to slovami vyjadrila. „Ani neviem, čo k tomu povedať, tomu sa ťažko verí. Mala som obavy z počasia, aj som sa nachystala, že sa dosť potrápim. Sneženie však neprišlo, všetko sa stihlo načas a aj hmla nepadla nižšie a viditeľnosť na strelnici neklesla. Keď som netrafila tretí terč, len mi preblesklo, že nič to, treba pracovať ďalej, jedno zakolísanie ma od pódiového cieľa neodradilo. Možno mi to aj pomohlo, pretože som sa poriadne do behu oprela. Dôležitá bola stojka, po nej som už na trati letela a tempo udržala až do cieľa.“

Pred sobotňajšími stíhacími pretekmi sa otvára pre Kuzminovú ďalšia veľká šanca naplno vyniknúť, náskok 35 sekúnd je výrazný. „Je to naozaj sľubné,“ dodala Kuzminová pre RTVS. „Len si treba udržať pokoj, neplašiť sa a náročnú trať bežecky zvládnuť tak, aby som aj dobre odstrieľala.“

Výsledky:

šprint na 7,5 km: 1. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 22:23,7 (1 tr. okr.), 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +35,4 (1), 3. Veronika Vítková (ČR) 40,1 (1), 4. Franziska Hildebrandová (Nem.) 47,0 (1), 5. Justine Braisazová (Fr.) 53,4 (2), 6. Weronika Nowakowská (Poľ.) 1:07,6 (1), 7. Darja Domračevová (Biel.) 1:07,9 (2), 8. Linn Perssonová (Švéd.) 1:11,1 (0), 9. Julia Ransomová (Kan.) 1:13,6 (0), 10. Eva Puskarčíková (ČR) 1:16,5 (1)

Priebežné hodnotenie SP (9 z 22 pretekov): 1. KUZMINOVÁ 362, 2. Braisazová 336, 3. Mäkäräinenová 335, 4. Herrmannová 276, 5. Wiererová 264, 6. Dahlmeierová 246, ..., 41. P. FIALKOVÁ 58

Poradie SP v šprinte (4 z 8): 1. KUZMINOVÁ 200, 2. Mäkäräinenová 157, 3. Braisazová 146, ..., 50. P. FIALKOVÁ 18